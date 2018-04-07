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Dünya
Deutsche Welle

KRV Uyum Bakanı: Çocuklara başörtüsü yasağı gündemimizde

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı gündemde. Uyum Bakanı başörtüsü kararını sadece yetişkin kadınların kendi iradesiyle alabileceğini vurguladı.

07 Nisan 2018 02:22

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Bild gazetesine konuşan Hür Demokrat Partili (FDP) bakan, dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz erişmemiş olan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağını, bu nedenle söz konusu yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini vurguladı.

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de Bild'e yaptığı açıklamada, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili daha önce de Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu‘na (WDR) konuşan Güler, ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un ülkede anaokoulu ve ilkokullarda başörtüsü yasağı getirme planlarını değerlendiren Güler, bu yasağın yeterli olmadığını söylemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.

dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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