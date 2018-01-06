KRV: Türk makamlar Almanyalı Osmanlıları destekliyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı'na göre, Almanyalı Osmanlılar olarak bilinen çetenin Türkiye'de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türk yargısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi ile bağlantısı bulunuyor. Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "rockçı çetelerle benzerlik gösteren, internette kısmen aşırı sağcı bir duruş sergileyen, milliyetçi Türk grubun" "en geniş anlamıyla Erdoğan rejimi" ile bağlantısı olduğunu belirtti. Sözcü, internetteki fotoğrafların grubun eski yöneticilerinin, AKP temsilcileri ve Türk yargısından isimlerle kişisel bağlantıları olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.

Alman Polis Memurları Birliği Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı Başkanı Sebastian Fiedler, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya genelinde yapılan aramalar sonucunda, Almanyalı Osmanlıların "Ankara'dan taze para ve destek aldığını" tahmin ettiklerini belirtti. Polis, eyalette, kara para aklama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi şüpheler nedeniyle grup üyelerine yönelik önlemler almıştı. Fiedler, "Burada otokrasi yolunda ilerleyen yabancı bir devletin desteklediği organize suçlarla karşı karşıyayız" dedi.

İçişleri Bakanı'nın raporu

Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, Düsseldorf'taki Eyalet Parlamentosu'na sunduğu raporda, Almanyalı Osmanların PKK, aşırı sol görüşlü Türkler ve Gülen yapılanmasına yakın isimlere karşı faaliyetlerinin, Türk makamları tarafından "terörle mücadele" olarak nitelendirdiği ve desteklediğini belirtmişti. Buna kanıt olarak da, Almanyalı Osmanlılar grubunun yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları ile teması gösterilmişti.

UETD: Hukuki yollara başvuracağız

Eyalet İçişleri Bakanlığı, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanyalı Osmanlılar grubu üyelerini güvenlik görevlisi olarak görevlendirdiği belirtiliyor. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberinde ise bir UETD yöneticisinin Almanyalı Osmanlılar ve AKP arasında aracılık yaptığı iddia edildi. UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, bunların "tekrarlanan yanlış iddialar" ve "iftira" olduğunu belirtti. Bilgi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, UETD'nin bu iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını belirtti.

dpa, JD/ÖA

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