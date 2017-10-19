KRV İçişleri Bakanı: MİT eyalette yoğun faaliyette

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul’un Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’na bugün sunduğu raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Sosyal Demokrat Parti'nin talebi üzerine hazırlanan bilgilendirme raporunda, MİT'in Ankara’nın talimatıyla Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hükümet karşıtı olduğu iddia edilen kişiler hakkında sistematik olarak bilgi topladığı ifade edildi.

Raporda, MİT'in Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yoğun bir faaliyet içinde olduğu ve muhalifler, Kürt gruplar ve Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Raporda, eyalette Türk hükümetinin Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğunu düşündüğü en az 173 kişi ile 40 kadar dernek ve kuruluşun MİT tarafından izlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

"Dernek üyeleri ihbarda bulunuyor”

Eyalet İçişleri Bakanı Reul "edinilen tecrübelere göre, istihbarat faaliyetleri için resmi temsilciliklerin de kullanıldığını” vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hükümet düşmanlarını” ihbar etme çağrısı yaptığını ifade eden Reul, bunun "milliyetçi Türk derneklerinde konu edilip, tartışıldığını” dile getirdi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Reul, dernek üyelerinin kendi ülkelerinin vatandaşlarını ihbar etme olasılığının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda ayrıca Almanya'da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelen "Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin Türk devletiyle bağlantılarına da yer verildi. Türk makamlarının "Almanyalı Osmanlılar”ın faaliyetlerini PKK, aşırı solcu Türkler ve Gülen yapılanmasına karşı "terörle mücadele” faaliyeti olarak değerlendirdiğine dikkat çekildi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Türk istihbaratının Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı'na sızmaya çalışıp çalışmadığı yönündeki sorusuna ise "Kuzey Ren-Vestfalya'da da yakın geçmişte bu yönde işaretler bulunduğu” şeklinde yanıt verildi.

dpa/DW/JD/BK

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