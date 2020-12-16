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Spor

Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı

Kicker: Fenerbahçe'nin 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapması bekleniyor

16 Aralık 2020 17:34

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını yazdı.

Kicker'de verilen haberde, Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, FIFA'ya da başvurmuş ve ardından Uninon Berlin'e imza atmıştı.

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