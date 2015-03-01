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Sağlık

Kronik yorgunluğun nedeni ne?

Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, bir türlü dinlenemeyenlerin kanında farklı bir grup molekül var

01 Mart 2015 19:17

Amerikan Columbia Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, 30 yıldır kesin tedavisi bulunamayan kronik yorgunluktan kurtulmak için umut verdi. Araştırmaya göre, bir türlü dinlenemeyenlerin kanında farklı bir grup molekül var. Kronik yorgunluğun nedeninin psikolojik değil, biyolojik olduğunu tespit eden araştırmanın, tedavide de yeni bir perspektif açacağı tahmin ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre, araştırma, hastalıkla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Uzun süren aşırı yorgunluk, kas ve eklemlerde ağrı, unutkanlık ve isteksizlik gibi belirtileri olan hastalık tıp dünyasını ikiye bölmüş durumda. Kimileri hastalığın psikolojik temelli olduğunu savunurken, kimileri ise nedenin fiziksel olduğunu söylüyor.

Columbia Üniversitesi'nde yürütülen araştırmanın bulguları ikinci grubu destekler nitelikte. Buna göre, kronik yorgunluk çekenlerin kanında sağlıklı olanlardan farklı bir grup molekül var.

 

Hem teşhis, hem tedavi açısından önemli

 

Bu moleküller, bağışıklık sistemi tarafından enfeksiyonla mücadele için salgılanıyor. Araştırmacılar, hastalığın ilk üç yılında bu moleküllerin yüksek olduğunu saptadı.

Uzmanlar, bu tespitin hastalığın teşhisinde önemli olduğu görüşünde. Bu bulgunun, kronik yorgunluğun tedavisi için umut doğurduğu belirtiliyor.

Kronik yorgunluk hastalığı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, ileri safhalarda insanları işlerinden edebiliyor hatta yatağa bağlı hale getirebiliyor.

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