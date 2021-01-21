Kronik rüzgâr sorunu olan Olimpiyat Stadı'na yerleştirilen dev paneller, ilk kez bir Süper Lig maçında denenecek

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finaline hazırlık çalışmaları için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kale arkası tribünlere eklenen rüzgârlıklar, bugün ilk kez bir Süper Lig maçında denenecek. Yıllardır rüzgâr sorunu olan statta bugün Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yıllardır devam eden ve bir türlü çözüm üretilemeyen rüzgar sorunu çözmek için bir adım atılmıştı. Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yapılan kapsamlı yenileme çalışmaları sırasında stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirilmişti.

Bugün Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına ev sahipliği yapacak Olimpiyat Stadı'nda dev rüzgâr panelleri ilk kez bir Süper Lig maçında denenecek.

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