Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'le karşılaşıyor; işte ilk 11'ler ve maç önü notları

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1'lik üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük ise şu ana kadar 27 puan elde etti.

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

İlk 11'ler

Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

Ligde 7 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçı öncesi Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisine sahip bulunuyor.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0) ve Galatasaray (2-0) yendi.

Beşiktaş, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 20 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Welinton'un cezası bitti

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten Welinton yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamamıştı.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.