Kronik hastalıkların en büyük nedeni ‘şişmanlık’

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal, Dünya Sağlık Örgütü'nce, bel çevresi 80 santimetre olan kadınların, 98 santimetre olan erkeklerin obez ve kronik hasta olarak kabul edildiğini söyledi.



Hastanede düzenlenen Sağlıklı Yaşam Okulu'nda bilgi veren Dr. Bilal Habertüek’e yaptığı açıklamada, "Herkes bel çevresini ölçerek, doktora gitmeden kronik hasta olup olmadığını öğrenebilir." dedi.



Çağın vebası olarak adlandırılan kronik hastalıkların Türkiye'de de çığ gibi arttığını vurgulayan Nevzat Bilal, "Bu durumdan Denizli de olumsuz etkilenmektedir. Son araştırmalara göre kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 35 oranında obezite tespit edilmiştir. Obezite, kendisinin de içinde yer aldığı bütün kronik hastalıkların başlıca sebebidir. Bu sebeple kronik hastalıklar ortaya çıkmadan önlem alınması şarttır." diye konuştu.



Şeker, kalp damar, damar sertliği, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, üre, görme kaybı, ayaklarda kangren, ayakların kesilmesi ve felçleri kronik hastalıklar arasında sayan Bilal, "Bu müzmin hastalıklardan korunma yollarını Sağlıklı Yaşam Okulu'nda anlatıyoruz. Verdiğimiz bilgiler, halkımızın kolayca anlayabileceği ve gündelik yaşamda uygulayabileceği niteliktedir." ifadesini kullandı.



Türkiye'de ilk defa Denizli Devlet Hastanesi'nde açılan Sağlıklı Yaşam Okulu'nda sadece kronik hastalıkları olanların bilgilendirildiğini belirten Bilal, amaçlarının hasta olmadan korunma yollarını öğretmek ve var olan kronik hastalıkları en aza indirmek olduğunu sözlerine ekledi.



Denizli Devlet Hastanesi Sağlıklı Yaşam Okulu'nda, son dört yılda 2 bin 855 kişi kronik hastalıklar konusunda bilgilendirildi. 2005 yılından bu yana hizmet veren okulda Uzm. Dr. Nevzat Bilal, her cuma gönüllü katılımcılara kronik hastalıkları anlatıyor ve gündelik hayatta rahatça uygulanabilecek pratik bilgiler veriyor. Ayrıca kronik hastalıklara yakalanmamak ya da en aza indirmek için evde yapılabilecek kültürfizik hareketlerini uygulamalı olarak gösteriyor.

