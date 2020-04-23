Kronik hastalara ‘oruç’ uyarısı

Diyetisyen Melek Gülem Sarıoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınından en çok etkilenen grup olan kronik hastalar ile 65 yaş ve üstündeki yurttaşların oruç tutmalarının bağışıklık sistemini etkileyebileceğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Sarıoğlu, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar ve gebeler ile emziren kadınlar için de risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu grupların, oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini belirten Sarıoğlu, “Kronik rahatsızlığı bulunan bireylere hiçbir koşulda oruç tutmalarını önermiyoruz. Uzun süreli açlık, oluşabilecek komplikasyonları artırabileceği gibi mevcut durumu da kötüleştirebilir” dedi.

Salgın faktörüne dikkat

Özellikle salgın sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Sarıoğlu, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında yeterli ve dengeli beslenmenin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Sarıoğlu, “Bağışıklık sistemini desteklemek için günlük besin ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kişinin bağışıklık sisteminde halihazırda zayıflık var ise uzun süreli açlık bunu daha da kötü etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Sarıoğlu, oruç tutan kişilerin de oruçlu olmadıkları süre içinde dengeli beslenmeye dikkat etmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.