Kronik böbrek hastası sayısı 50 bin

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKOM) Müdürü Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye'deki kronik böbrek hastası sayısının 50 bine yükseldiğini, bu hastalığın her 6 kişiden birini tehdit ettiğini söyledi.



Hastaların, uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Süleymanlar, Türkiye'nin organ naklinde İspanya'nın 20 kat gerisinde olduğunu vurguladı.



Tedavisi sadece organ nakliyle mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, ülkemizin de en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden AKOM Müdürü Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, "Ülkemizde kronik böbrek hastası sayısı 50 bini geçti. Bu hastalık her 6 kişiden birini tehdit ediyor. Organ nakil sayısı artmaz, şeker hastalığının hızlı yükselişi önlenemezse rakam 2016'da 100 bini geçebilir" dedi.



Özellikle kalp, karaciğer ve böbrek nakli bekleyen hastaların, uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatını kısa sürede kaybettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Süleymanlar, Türkiye'nin organ naklinde İspanya'nın 20 kat gerisinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, "Türkiye'de organ bağış oranı milyonda 1.5- 2. İspanya'da ise organ bağış oranı milyonda 40- 45. Dünyadaki en iyi oran İspanya'da" diye konuştu.



Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Keçecioğlu ise nakil merkezinin 1982 yılında kurulduğunu, 27 yılda 2 bin 261 böbrek, 157 karaciğer, 28 kalp ve 43 pankreas nakli gerçekleştirildiğini kaydetti. Keçecioğlu, bu yılın başından bugüne kadar da 257 böbrek, 16 karaciğer, 6 kalp, 2 pankreas nakli ameliyatı gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bunlardan biri, 34 yaşındaki Mehmet Ali Güler isimli hastaya, kalp ve böbreğin aynı anda naklidir. Bu, ülkemizde yapılan ilk ve başarılı kalp- böbrek kombine naklidir" ifadesini kullandı.



Nakilde kapalı yöntem



A.Ü. Organ Nakli Merkezi, artık canlı organ vericisinden alınan böbreklerde tüm dünyada tercih edilen laparoskopi (kapalı) yöntemini tercih ediyor. AKOM Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Dinçkan, yeni yöntemle hastaların günlük yaşamlarına daha kolay dönebileceğini belirtti.



Böbreğin önceden 20 santimetrelik bir kesi ile alındığını hatırlatan Doç. Dr. Dinçkan, "Yeni uygulamada operasyon özel çubuk türevi aletlerle kasık bölgesinden 10 santimlik kesi ile gerçekleştiriliyor. Açılan yer kasık bölgesinde olduğu için kişi görsellik kaygısı taşımıyor ama en önemlisi daha az ağrı duyuyor ve kısa sürede taburcu oluyor" dedi.



Daha çabuk iyileşiyor



AKOM olarak yaklaşık 2 haftadır laparoskopi yöntemi ile canlı vericiden böbrek nakli yaptıklarını açıklayan Doç. Dr. Ayhan Dinçkan, "Artık operasyonlarımızda kapalı yöntemi tercih edeceğiz. Verici bu yöntemle işlerine ve günlük yaşantısına daha kolay dönüyor. Yaşanan sıkıntıları da yarı yarıya azalıyor" dedi. Laparoskopi tekniğinin yapılan araştırmalarda bağış sayısını da arttırdığına değinen Doç. Dr. Dinçkan, hastaların uygulamadan memnun kaldığını söyledi.



Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Akın Aladağ'dan laparoskopik yöntemle alınan böbrek, kendisiyle aynı yaştaki böbrek hastası yeğeni Hüseyin Aladağ'a nakledildi. Operasyondan yaklaşık 4 saat sonra yürümeye başladığını bildiren amca Aladağ, "Kendimi iyi hissediyorum, bir sıkıntım yok" dedi.