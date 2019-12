Kronik ağrılara dikkat!

'Her tarafım ağrıyor' sözü kişilerin acılı sloganı haline geliyor. Bu durum ise kronik ağrı şikâyeti olan 'fibromiyalji' yani yumuşak doku romatizmasını tanımlıyor... Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada kronik ağrıları anlatıyor.



Pek çok insan sabahları sızı, zonklama, oyulma, yanma şeklinde ifade ettiği ağrılarla uyanıyor. Giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu haline gelen kronik ağrılar öyle boyutlara taşınabiliyor ki aşırı yorgunluk ve halsizlik hissi ile kişi yataktan çıkamayacak hale gelebiliyor. Güne bir ağrı kesiciyle başlayan bu hastaların sorunlarına zaman içinde ağrı kesiciler de cevap veremiyor. Artık'' her tarafım ağrıyor '' sözü kişilerin acılı sloganı haline geliyor.



Sabah yataktan yorgun kalkıyorum enerjim çabuk tükeniyor:



Gece uykuya dalmakta zorlanma yahut sık sık uyanma şikâyetleri sabah kalktığında yeterince dinlenmemiş ve hissi yorgunluk hali boyun, sırt ve bel bölgesinde ağrı, sabah tutukluğu, el ve ayaklarda uyuşma gibi şikâyetlerine eşlik eden konsantrasyon bozukluğu, sık idrara çıkma, aşırı terleme şikâyetleri kronik bir ağrı şikâyeti olan "Fibromiyalji" yani yumuşak doku romatizmasını tanımlamaktadır. Ağrı fibromiyaljinin en önemli belirtisidir. Omuz, boyun gibi tek bir bölgede olabildiği gibi yaygın olarak da hissedilebilir.



Stres ağrı nedeni



Fibromiyalji hastalarının birçoğunda depresyon görülmektedir. Hastalar kendini kötü hissetme gibi duygusal bozukluklardan ve konsantrasyon güçlüğü çektiğinden yakınır. Hastaların bir çoğunun stresli ortamlar ve şartlar altında şikâyetlerin arttığı gözlenmiştir. Hastalığın yaygın ve önemli belirtilerinden biri olan yorgunluk hissi, hastaların yaklaşık yüzde 90'ının sorununu oluşturuyor.



Ağrılara çoğu zaman sinirlilik, gerginlik şikâyetleri eklenmekte bu da hastaların depresyon şikâyetlerini artırmaktadır. Ağrı fibromiyaljinin en önemli belirtisidir. Omuz, boyun gibi tek bir bölgede olabildiği gibi yaygın olarak da hissedilebilir. Uyku bozukluğu, ağrı ve yorgunluğa neden olacak bazı durumlar hastalığı tetikleyen etmenlerdir; grip, enfeksiyonlar ruhsal travmalar, fiziksel travmalar, beyinde serotonin düzeylerinde bozukluk hormonal bozukluklar.



Sık grip oluyorsanız



Fibromiyalji karmaşık şikâyetleri içinde barındıran bir hastalıktır. Bir yanında depresyon uyku bozuklukları diğer yanında ağrılar, sık tekrarlayan gripler, hormonal bozukluklar yanında bağırsak sorunları, gaz, şişkinlik, kabızlık, reflü gibi problemleri beraberinde getirebilen yaygın bir sağlık sorunudur. Fibromiyalji demek için ağrıların en az 3 ay sürmesi, sabah yorgunlugu ve vücutta belli sayIda hassas noktaların olmasi gerekir.



Fibromiyalji daha çok kadınlarda görülür



Fibromiyalji hanımlarda daha sık görülen bir sağlık sorunu. Nedeni tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar ağrılara neden olan şikâyetlerin merkezi sinir sisteminden kaynaklandığını göstermektedir. 30-50 yaş arasında yaygın olarak ve kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla görülen fibromiyalji eklem hastalıkları gibi eklemi tutmaz ve şekil bozukluğu yaratmaz.



Bitmeyen şikâyetlere ozonlu çözüm



Fibromiyalji birçok şikâyeti içinde barındıran bir yüzüyle ruhsal diğer yüzüyle fiziksel, kronik ağrılar yaratan karmaşık bir şikâyet yumağıdır. Fibromiyaljinin tedavisinde uygulanan ilaç tedavileri daha çok uykuyu düzenlemek ve depresyonu tedavi etmek, yorgunluğu gidermek amacıyla kullanılmakta, fiziksel egzersiz tedavileri uygulanmaktadır.



Avrupa'dan sonra ülkemizde de giderek yaygınlaşan ozon tedavisi üzerinde yapılan çalışmalar fibromiyalji şikâyetlerinde birkaç uygulama sonunda bu hastalığı tetikleyen birden çok şikâyetin giderilmesinde de başarılı sonuçlar yarattığını göstermektedir.



İlk uygulamada etkisini gösterir



Ağrılı bölgelere noktasal olarak uygulanan ozon enjeksiyonu kronik ağrı şikâyetlerini tedavi ederken, ozonun bir başka uygulama alanı olan kan ozonu kronik yorgunluk, depresyon, uyku bozuklukları şikâyetleri ortadan kalkmaktadır. İlk uygulamalardan itibaren etkisini gösteren ozon kombinasyonu bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır.



Öte yandan bazı kronik hastalıkların oluşum riski şişmanlığa bağlı olarak artmaktadır. Hareketsizlik, psikolojik bozukluklar, metabolik ve hormonal bozukluklardan kaynaklanan şişmanlık yukarıda da belirttiğimiz ve fibromiyalji şikâyetlerini tetikleyen bir grup etmene zemin hazırlayabilmektedir.



Kilolardan kurtulmak riski azaltır



Dolayısıyla kişinin aşırı kilolarından kurtulması hastalıkların oluşum riskini azaltması açısından büyük önem taşımaktadır. Ozon tedavisinin fibromiyalji tedavisinde kullanım alanına, sauna uygulaması aşırı kilolardan kurtulmak içinde imkân sunuyor.



Ozon sauna uygulaması her seansta kişiye yaklaşık 400 ila 600 kalori yaktırma özelliği taşıyor. Ozon enjeksiyonu, kan ozonu ve aşırı kilolu hastalar için uygulanan ozon sauna kombinasyonu hastalığın çok boyutlu çözümüne yardımcı olan etkili bir yöntemin aşamalarını oluşturmaktadır.