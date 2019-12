Kronik ağrılar iş verimini düşürüyor

Mali kriz ağrılarına seks derman oluyor

3 aydan uzun süren bel ağrısını önemseyin

Türk Algoloji-Ağrı Derneği’nce, Janssen Cilag ilaç firmasının katkısıyla düzenlenen "Kronik Ağrı Tedavisinde Yaklaşımlar" konulu araştırmanın sonuçları, Topkapı Holiday Inn City Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Prof. Dr. Erdine, toplam 16 ilde 602 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, tedavi gören her 5 hastadan birinde yaşam kalitesini etkileyecek düzeyde şiddetli kronik ağrı görüldüğünü söyledi.Kronik ağrının başlı başına bir hastalık olduğunu ifade eden Erdine, ağrı kesicilerin doğru zamanda kullanılmasıyla ağrıya çözüm bulunabileceğini, söz konusu araştırmanın da toplumu ve hekimleri bilinçlendirmek için yapıldığını vurguladı.Erdine, 3 aydan daha uzun süren ağrının "kronik ağrı" kapsamına girdiğini ve kronik ağrının tedavi gerektiren bir sorun olduğunu ifade ederek, romatizmal ağrı, bel ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar, kanser ağrısı ve kas eklem ağrılarının kronik ağrı kapsamında ele alınması gerektiğini bildirdi.Prof. Dr. Serdar Erdine, "Kronik ağrılar, tedavi edilmediği zaman her yıl tüm dünyada 700 milyon iş günü kaybına ve 60 milyar dolar zarara yol açıyor" dedi."Güçlü ağrı kesicilerin yalnızca kanser ağrılarında kullanıldığı" gibi yanlış bir düşüncenin var olduğunu dile getiren Erdine, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan ilaçların, doğru kullanılmaları halinde zararları olmayacağını söyledi.Erdine ayrıca, kronik ağrıda bilgi, yaklaşım ve bilinç eksikliğinden dolayı, hekimler de tam bilmediği için yılda yaklaşık 150 milyon kutu ağrı kesicinin yanlış kullanıldığını kaydetti.Avrupa Ağrı Teşkilatları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Giustino Varrassi de ağrı kesicilerin yanlış kullanımının yanı sıra kullanımı gerekli olarak kabul edilen bazı ağrı kesiciler hakkındaki ön yargılara işaret etti.Varrassi, kullanılagelmiş güçlü ağrı kesicilerin, birtakım çekincelerle kullanıldığını ifade ederek, bu çekinceleri yüzünden kişilerin kronik ağrı ile yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.Avrupa'da her 5 kişiden birinin kronik ağrı çektiğini vurgulayan Varrassi, hekimlerin bu tür hastalara bilinçli yaklaşması gerektiğini kaydetti.