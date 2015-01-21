Krone Doğuş Treyler'deki paylarını satıyor

Doğuş Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Şirket, Krone Doğuş Treyler Sanayi AŞ unvanlı şirkette, Doğuş Holding ile birlikte ödenmiş sermayesinde toplam yüzde 49 oranında sahip oldukları paylarının tamamının, diğer ortak olan Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH'ye satılarak devri hususunda görüşmelere başlanılmasına karar verildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Krone Doğuş Treyler Ekim 2012'de üretime başladı. Firmanın İzmir Tire'deki tesisi 187 bin 400 metrekare üretim tesisi alanına sahip.