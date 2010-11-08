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KROM MADENİNİN YIKAMA HAVUZUNA KAMYON DEVRİLDİ SİVAS (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-KROM MADENİNİN YIKAMA HAVUZUNA KAMYON DEVRİLDİ SİVAS (A.A) - 08.11.2010 - Sivas'ın Kangal ilçesinde, krom madeninin yıkama havuzuna devrilen kamyondaki 2 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneypınar köyündeki krom madeninde, Mehmet Tozak'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, madene ait yıkama havuzuna devrildi.  Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çamurlu havuza batan kamyonun sürücüsü Mehmet Tozak ile yanındaki Nevzat Sevincer yaşamını yitirdi. Sevincer ve Tozak'ın cesetleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından, Sevincer'in cenazesi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine, Mehmet Tozak'ın cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine gönderildi.

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