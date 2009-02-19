Krom eksikliği hamilelikte kolesterolü yükseltiyor

Hamilelik boyunca kan şekeri ve lipid düzeyinin normal seviyesini koruması ve bebeğin protein sentezi için krom alımı çok önemli. Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Ünitesi uzmanlarından Dr. Senai Aksoy Bugün gazetesine yaptığı açıklamada hamilelikte krom alımı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...



Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan krom, doğada 3 değişik formda bulunuyor. Krom düzeyi toplumlar arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Genel olarak krom alımının yüksek olduğu toplumlarda diyabet ve kalp hastalıklarını daha az görülüyor.



Krom ne işe yarar?



Krom normal şeker metabolizması için gerekli. Glikoz tolerans faktörü olarak bilinen ve insülin ile birlikte hareket ederek glikozun hücre içine girmesini sağlayan bir maddenin yapısında bulunuyor. Optimal düzeyde krom varlığı vücudun gerek duyduğu insülin miktarında azalmayı sağlıyor. Kromun bir diğer etkisi de yağ metabolizması üzerinde. Yeterli düzeyde krom alımı sağlık kolesterol düzeyleri için gerekli.



Vücut, çok azını emebiliyor



Besinler ile aldığınız kromun sadece yüzde 2 - 10’u bağırsaklardan emilerek vücut tarafından kullanılabiliyor. Yani krom emilimi oldukça zayıftır. Emilen krom kanda proteinlere bağlanarak taşınıyor. Bu proteinlerden en önemlisi transferrindir. Demir eksikliğinde krom emilimi artıyor.



Eksikliğinde neler oluyor?



Rafine ve işlenmiş gıda ağırlıklı beslenme tarzı, alkolizm ve gebelik gibi durumlarda krom eksikliği görülebiliyor. Enfeksiyon ve fiziksel travma durumlarında vücudun gereksinim duyduğu krom miktarı artıyor. Düzenli ve ağır egzersiz yapanlarda idrarla krom atılımı artacağından eğer alım kısıtlı ise eksiklik görülebiliyor.



Kan yağ ve kolesterol oranlarında artış



Glikoz tolerans bozukluğuna bağlı diyabet benzeri yakınmalar



Halsizlik



Yorgunluk



Depresyon Sık susama



Sık acıkma



Kilo kaybı



Konfüzyon



Sık idrara çıkma



Kan ve şeker düzeyini ayarlar



Hamilelik krom ihtiyacının artış gösterdiği bir dönemdir. Hamilelikte günlük krom gereksinimi 200 mikrograma kadar çıkabiliyor. Araştırmalar hamile kadınların günlük krom ihtiyacının yüzde 50’sini besinler yolu ile aldıklarını gösteriyor. Bu nedenle hamilelikte krom takviyesi gerekli. Hamilelikte krom hem sizin kan şeker ve lipid düzeylerinizi ayarlar hem de gelişmekte olan bebeğinizin protein sentezi için gereklidir.



Ancak diyabetik kadınlarda dikkatli kullanılmalı. Kromun aynı zamanda gebeliğe bağlı diyabeti önlemede de etkili olabileceği ileri sürülüyor. Benzer şekilde bebekte glikoz intoleransı gelişmesini de engelleyebiliyor. Bebek gebeliğin 34. haftasından itibaren vücudunda krom depolamaya başlıyor.



Krom hangi yiyeceklerde bulunur?



Bira ve bira mayası

İşlenmemiş pirinç

Et

Peynir

Hububatlar

Dana karaciğeri

Bal

