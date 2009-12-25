Krokide neler var?

T24 - Arınç'a suikast iddiasıyla ilgili soruşturma savcılıkça sürdürülürken, askeri personel üzerinde bulunduğu belirtilen krokilerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.





NTV'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli özel yetkili Savcı Mustafa Bilgili’nin soruşturması sürüyor.



Bir albay ve yarbayın evinde yapılan aramalarda fihristlere el konuldu. Aynı zamanda evlerinde bulunan hard diskler de yedeklendi.



En çok merak edilen askerin bulunduğu araçtan çıkan evraklardı. Emniyetten sızan bilgilere göre araçtan iki ayrı kağıt çıktı. Bunlardan bir tanesi yakalanacaklarını anladıkları zaman ağızlarına atarak imha etmeye çalıştıkları dedikleri kağıt parçası. Askerlerin elinde bulunan kağıtta Bülent Arınç’ın oturduğu evin ismi binanın isminin yazdığı öğrenildi.





Üç bakanın adresi



Diğer kağıtta ise üç bakanın oturduğu bir güzergah olan Cevizlidere Caddesi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’in ikametgahlarının bulunduğu caddenin krokisinin bu caddeye nasıl ulaşılacağına ilişkin bir kroki çıktığı soruşturmaya konuldu.



Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da bu caddenin sol tarafında. Ancak krokide bunlar belirtilmiyor. Krokide Cevizlidere Caddesi'ne nasıl çıkılacağına ilişkin ipuçları yer alıyor.

