Krizlerle boğuşan Lübnan'ın turizm kampanyası sloganı: Beni en deli halimle sev

Lübnan halkından esinlenerek bir yol bulduğunu'dile getiren Kenan, şu açıklamayı yaptı:

"Burası bizim ülkemiz, çılgın bir ülke, gece hayatı çılgın, yemeği ve cömertliği çılgın. Ve Lübnan'daki durum ne kadar çılgın olursa olsun, tek söyleyebileceğimiz, 'seni deliliğin içinde seviyoruz"

Başbakandan slogana itiraz