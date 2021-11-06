Krizlerle boğuşan Lübnan'ın turizm kampanyası sloganı: Beni en deli halimle sev

Sputnik'in İngiliz The Guardian gazetesinden aktardığına göre, son dönemde krizler ve felaketlerle birlikte anılan Lübnan, kaybettiği turistleri geri kazanma kampanyasında "Beni olduğum gibi sev" mesajı gönderiyor. Meşhur gece kulüplerine Körfez ve Arap ülkelerinden turist akını Covid-19 pandemisi yüzünden kesilen Beyrut'a geçen yıl yaklaşık 200 can alan, 6500 kişiyi yaralayan liman patlamasının gölgesi düşerken, Turizm Bakanı Velid Nasır'ın duyurduğu yeni slogan “Seni deliliğin içinde seviyorum” diye çevrilebilir. Lübnan kaosunda her en her şey olabilecekken yaşam güvencesi bulunmamasının keyfini çıkarma çağrışımı yapan slogan, sosyal medya kampanyasında kullanılacak, havaalanları ve uçakları süsleyecek.
"Dünyaya göstereceğimiz turistik kimliğimiz"
Dün diğer bakanlarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Turizm Bakanı Nasır "Bu bizim dünyaya göstereceğimiz turistik kimliğimiz olacak" dedi. Nasır, sloganı, Dubai merkezli reklam şirketi TBWA'nın ücret almaksızın geliştirdiğini söyledi.
"İmkansız bir görev"
TBWA'nın Kreatif Direktörü Velid Kenan, çok katmanlı ekonomik ve siyasi krizlerin pençesindeki bir ülkeyi pazarlamanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu belirtti.
Lübnan halkından esinlenerek bir yol bulduğunu'dile getiren Kenan, şu açıklamayı yaptı:
"Burası bizim ülkemiz, çılgın bir ülke, gece hayatı çılgın, yemeği ve cömertliği çılgın. Ve Lübnan'daki durum ne kadar çılgın olursa olsun, tek söyleyebileceğimiz, 'seni deliliğin içinde seviyoruz"
Başbakandan slogana itiraz
Ancak slogan Başbakan Necib Mikati'nin teveccühünü kazanmadı. Mikati'nin "Delilik içinde seni seviyoruz mu? Lübnan deli değil; belki de yönetilme şekli buna yol açtı" tepkisi üzerine Reuters'e konuşan Nasır şu yanıtı verdi:
"Lübnanlıların uçlarda yaşaması adettendir"
"Slogan cesur, çünkü Lübnanlıların uçlarda yaşaması adettendir. Her şeyde aşırıyız. Aşkta, nefrette, vatanseverlikte. Her şeyi en ucuna kadar götürüyoruz.”
'Bahebak Ya Lebnan' çağrışımı
Resmi İngilizce çevirisi “A crazy love” (Delice aşk) olacak sloganın Arapçasında dünyaca ünlü Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un 1975-90'daki içsavaştan önce çıkardığı "Seni seviyorum, oh Lübnan'ım, oh vatanım... Nasıl sevmeyeyim seni? Deliliğinle seviyorum" diyen "Bahebak Ya Lebnan" şarkısı çınlıyor.
Lübnan ekonomisinin temel taşlarından birini turizm oluşturuyor. 2018'de 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Lübnan, 2019 sonundan beri turist sayısında büyük düşüş yaşadı, 2020'de sadece birkaç yüz bin turist ağırladı. Yüzlerce otel ve restoranın kapanmasıyla gıda, içki, otel sanayinde binlerce çalışan işsiz kaldı.