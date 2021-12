Krizlerle boğuşan Lübnan'ın turizm kampanyası sloganı: Beni en deli halimle sev

Sputnik'in İngiliz The Guardian gazetesinden aktardığına göre, son dönemde krizler ve felaketlerle birlikte anılan Lübnan, kaybettiği turistleri geri kazanma kampanyasında "Beni olduğum gibi sev" mesajı gönderiyor. Meşhur gece kulüplerine Körfez ve Arap ülkelerinden turist akını Covid-19 pandemisi yüzünden kesilen Beyrut'a geçen yıl yaklaşık 200 can alan, 6500 kişiyi yaralayan liman patlamasının gölgesi düşerken, Turizm Bakanıduyurduğu yeni slogan “Seni deliliğin içinde seviyorum” diye çevrilebilir. Lübnan kaosunda her en her şey olabilecekken yaşam güvencesi bulunmamasının keyfini çıkarma çağrışımı yapan slogan, sosyal medya kampanyasında kullanılacak, havaalanları ve uçakları süsleyecek.