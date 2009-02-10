İngiliz basınından The Guardian, seyahat bölümünde geçtiğimiz aylarda Travel Conde Nast dergisinin dünyanın en güzel dördüncü adası seçtiği Bozcaada'yı tanıttı ve bu cennet adayı krizin uğramadığı mekan olarak yorumladı.





İngiliz The Guardian Gazetesi, seyahat bölümünde Bozcaada’yı tanıttı. "Krizin unuttuğu ada" başlıklı yazıda adanın Corvus şarabı övüldü.



Gazetenin seyahat yazarı Kevin Gould, Bozcaada’yı, "Ege Denizi’nde kaybolmuş, yalnız bir ada" olarak tanımlayarak, "rüzgárlarıyla ve şaraplarıyla meşhurdur" diye yazdı.



Sessiz ve sakin olması, insanları sıcak ve samimi karşılaması dolayısıyla İstanbul’lu zenginlerin tatillerini adada geçirdikleri belirtilen yazıda, Bozcaada’nın büyük bölümünün hálá keşfedilmediği ifade edildi. Yazıda, Corvus şaraplarının kurucusu Reşit Soley den de bahsedilerek kendisinden övgüyle söz edildi.



Internet sitesi Bozcaada'ya tam dört sayfa yer verdi.





