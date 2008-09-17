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Ekonomi

‘Krizin en kötü halini henüz görmedik’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, "mali krizin en kötüsü hala önümüzde duruyor" dedi.

17 Eylül 2008 03:00

Strauss-Kahn, Körfez ülkeleri ekonomi bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, kriz risklerinin dünya ekonomisinde tartıldığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin direnç işaretleri gösterdiğini söyledi.

Mali krizin en kötüsünün hala ileride durduğunu ifade eden Strauss-Kahn, ileriki aylarda ve haftalarda diğer belli başlı mali kuruluşların da güçlükle karşılaşabileceğini belirtti.

Yaşanılanın ciddi bir mali kriz olduğuna işaret eden Strauss-Kahn, bugünlerde risk ve belirsizliklerde artış yaşandığını, ancak dünya ekonomisinin 2009 yılında yenilenmeye başlayacağını söyledi.

Strauss-Kahn, yaşananların reel ekonomiye etkilerinin önemli olduğunu, reel ekonominin ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oldukça direnç gösterdiğini kaydetti.

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