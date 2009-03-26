DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Erdoğan'ın karşısına temcit pilavı gibi Baykal'ı alternatif diye zorla sunmaya çalışanlar var" dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Kars'a gelen Sezer, Atatürk Caddesi'ndeki seçim bürosunda partililerle bir araya geldi.



Zeki Sezer, burada yaptığı konuşmada, esnafın durumunun iyi olmadığını, hayvancılıkla geçinenlerin artık geçinemez hale geldiğini savundu.



Bir litre süt satılarak yarım litre kaynak suyunun ancak alınabildiğini belirten Sezer, "Çiftçi 6 yıl önceki fiyatlarla ürününü satamadı. Ama 6 yıl öncesine göre maliyet üç katına çıktı. Çiftçi tümüyle batmış, batırılmış oldu. Gübre fiyatları el yakıyor. Mazot öyle. Çiftçiden esirgenen ucuz mazotla Başbakan'ın oğlunun gemisi yürüyor" diye konuştu.



İşsizliğin her geçen gün arttığını kaydeden Sezer, şunları söyledi:



"Bağıra bağıra kriz geldi, krizin ortasında Türkiye'de her gün işsizlere binlerce işsiz katılıyor. Başbakan hala 'Teğet geçecek' diyor. Geçtiği falan yok. Keşke geçse. Krizin büyüğü seçimden sonra geliyor ne yazık ki. Felaket tellallığı olsun diye söylemiyorum bunu, uyarmak için söylüyorum. Herkesin dikkatli olması, hükümetinde tedbir alması lazım. İşsizliğe tedbir alması lazım hükümetin."



‘Milletin kafasını karıştırıyorlar’



Milletin kafasını karıştıranlar olduğunu öne süren Sezer, şöyle konuştu:



"Erdoğan'ın karşısına temcit pilavı gibi Baykal'ı alternatif diye zorla sunmaya çalışanlar var. Milleti bu iki yapıya, Erdoğan-Baykal ikileminde açmaza, çıkmaza sürüklüyorlar. Millet de bakıyor 'Alternatif buysa ben almayım' diyor. Erdoğan'ı, AK Parti'yi Baykal ayakta tutuyor. Bu, milletin enerjisini tüketiyor, önünü tıkıyor. Basınımız, televizyonlarımız bu iki kavgacıyı, gürültücüyü, gölge oyunu oynayan bu iki kişiyi zorla milletin önünde tutmak istiyor. Millet 29 Martta bu iki gölge oyuncusuna, iki gürültücüye, iki kayıkçı kavgası yapana şamarı vurduğunda basınımız da anlamış olacak."



Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesi



DSP Genel Başkanı Sezer, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili olarak da "Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzgünüm. Şu ana kadar bulunamamış olmasını da üzüntüyle karşılıyorum. Umarım helikopterdekilerin tümü sağ salim kurtulur" dedi



Sezer, daha sonra kara yoluyla Ardahan'a hareket etti. (AA)

