Krizin büyüğü, nisandan sonra geliyor

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Ekonomi, dışa bağımlıysa, siyaset bağımsızlığın da tehdit altındadır" dedi.



Zeki Sezer, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Gelibolu'nun Bolayır beldesinde halka hitap etti. 4 Şubat 2008'de elindeki dosyayla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğini, ülkede gerginlik yaratıldığını, bu gerginliğe gerek olmadığını söylediğini anlatan Sezer, "Dedim ki kriz geliyor. Tedbiri şimdiden alın ki çiftçi sıkıntı çekmesin, esnaf batmasın, vatandaşlarımız işsiz kalmasın. Başbakan dedi ki 'Zeki bey merak etme ABD'deki kriz, mortgage krizi. Bu ülkede henüz mortgage kredisi kullanılmadı. Onun için bir şey olmaz' dedi yan gelip yattı. Vatandaş, çiftçi, esnaf ise battı" dedi.



Sezer, ekonomik krizin her geçen gün ağırlığını hissettirdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ama Başbakan 'hamdolsun kriz teğet geçti' diyor. Biz de bu Başbakandan kurtulduğumuz gün hamdolsun diyeceğiz. Kriz teğet geçmedi, krizin içindeyiz. Ama krizin büyüğü, nisan ve mayıs aylarında geliyor. Başbakan, hükümet bunu göremiyor. Bunu felaket tellallığı olsun diye söylemiyorum. Bunu, onlara tedbir almaları ve uyarmak için söylüyorum. Biz gücümüzü sadece Türk milletinden alırız, ABD'den ve dış ülkelerden değil. Ekonomi, dışa bağımlıysa, siyaset bağımsızlığın da tehdit altındadır."



Türkiye'de ekonomiyi, işçiyi, köylüyü ve işsizi düşünecek bir modelle kalkındırıp, iyileştireceklerini söyleyen Sezer, "Ancak, bunu anlamazlar, anlayacak durumda değiller. Başbakan işsizlikten gelmekle övünüyor. Ama internette dünyanın en zengin yöneticileri listesinde yer alıyor. Milletin halinden anlamamanız normal. Onun keyfi yerinde. Ama bir de ömür boyu muhalefette müzmin muhalif Baykal var. Oturmuş, solun önünde engel olmaya devam ediyor" diye konuştu.



Sezer, Türkiye'de iktidar olmuş tek sol partinin DSP, "halkçı Ecevit"in DSP'si olduğunu ifade etti.



Konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Sezer, "Başbakan Davos'ta sahte kabadayılık yapıyor, ama Irak'ta bir milyon Müslüman öldürülürken gıkı çıkmıyor. Şimdi Türkiye'ye ABD Başkanı Barack Obama geliyor. Türk topraklarının, ABD'li askerler tarafından kullanılması söz konusu. Burada dikkatli olmak gerekiyor" dedi.



Zeki Sezer, konuşması sırasında, vatandaşların "Başbakan Sezer" diye bağırması üzerine, şunları söyledi:



"Bolayırlılar başbakanlığın sırası var. Önce Turan İnce'yi belediye başkanı seçeceksiniz. Ben sıramı beklerim. Beklerken de bazıları gibi yan gelip yatmam. Hiç merak etmeyin çalışırım. Siz, şimdi 29 Martta Bolayır'da Turan İnce'yi belediye başkanı seçin, bakın ben seçimden sonra Erdoğan'ın ve Baykal'ın defterini dürüyor muyum, dürmüyor muyum?"



Zeki Sezer, Bolayır beldesindeki temaslarının ardından Gelibolu'ya geldi.



Celal Pirsen Meydanı'nda kendisini bekleyen seçmenlere seçim otobüsünden seslenen DSP Genel Başkanı Sezer, "Yoksulluktan yararlanıp, halkımıza kömür dağıtıp oylarına talip oluyorlar. Tabii ki yoksul vatandaşımızın bu kömüre ihtiyacı var. Dağıtsınlar, ama bunu yaparken benim vatandaşımı küçük düşürmesinler, rencide etmesinler. Vatandaş kömür, basın ise ceza verilerek susturulmaya çalışılıyor" dedi.



Sezer, lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini, ancak Başbakanın oğlunun gemisinin vergi indirimi sayesinde yürüdüğünü öne sürdü.



Dinin siyasete alet edildiğini ileri süren Sezer, "Biz dinimizi onlardan mı öğreneceğiz? Bunu bilmedikleri gibi ekonomiyi de bilmiyorlar. Biz ekonomi 'batıyor' diyoruz, Başbakan ise, 'Türkiye büyüyor' diyor. Madem Türkiye büyüyor da niye onlarca fabrika kapanıyor" şeklinde konuştu.



(AA)