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Politika

Krizin ardından ilk temas; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

Alman Dışişleri Bakanı iki gün önce Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara uyarı yapmıştı

22 Temmuz 2017 17:54

Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin bozulmasının ardından iki ülke arasında ilk temas Dışişleri Bakanılığı tarafından kuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel iki gün önce Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yeni bir uyarı yayınlandığını açıklamıştı. Gabriel, Türkiye konusunda ekonomik açıdan değerlendirme yapabilecekleri imasında bulunmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü ise Gabriel'in duyurduğu adımların 'gerekli ve kaçınılmaz' olduğunu söylemişti.

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