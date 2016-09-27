"Krizi görmemiz için Moody’s’e gerek yok"

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin yankıları devam ediyor. Hükümet “algı operasyonu yapılıyor” diyerek savunmaya geçse de ekonomik verilerin krizin göstergesi olduğu belirtildi.

Birgün'den Semih Güven'in haberine göre, kredi derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesinin ardından piyasalarda sert satışlar yaşandı. Liranın dolar karşısındaki kaybı yüzde 1’lere yaklaşırken, gram altın 129 TL ile son beş ayın zirvesini gördü. Borsa İstanbul’da ise gün içinde kayıplar yüzde 5’e ulaştı.



Kurtulmuş’tan tepki



Karara hükümetten ise sert tepkiler gelmeye devam etti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Moodys’in kararının tamamen siyasi bir değerlendirme olduğunu söyledi. Kurtumuş, Türkiye’de darbe planladığını iddia ettiği üst aklın ekonomi kötüye gidiyor algısı oluşturmak için her şeyi yaptığını, Türkiye’nin ise üretime ve reel ekonomiyi güçlendirmeye devam ettiğini söyleyerek, ‘‘Bu olumsuz hava da, algı operasyonu da bütünüyle sona erecektir. Biz herhangi bir derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin notunu düşürmesini de hayatın sonu telakki etmeyiz” dedi.

İşler yolunda gitmiyor



Kurtulmuş’un açıklamalarına rağmen Moody’in, Türkiye’nin notunu zaten iki yıla aşkın süredir indirmek için negatif izlemeye almış durumda olduğunu bilmek gerekiyor. Ayrıca ekonomide oluşan rakamlar da Kurtulmuş’un söylediğinin aksine ekonomide işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor:

» 2616’nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 olarak gerçekleşen Türkiye ekonomisindeki büyüme yılın ikinci çeyreğinde yerini yavaşlamaya bıraktı. Ekonomi, şişirilen iç talep ve artan devlet harcamalarına rağmen 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,1’lik düşük büyüme performansı gösterdi.



»Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son açıklanan ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre geçen yılın aynı döneminde 86,5 seviyesinde olan ekonomiye güven bu yılın ağustos ayında 72,7’ye kadar düştü.

»Azalan iç ve dış talebin yanında birçok şirketin borçlanma maliyetlerinde yaşanan artış sanayi üretiminde çarkların ciddi oranda yavaşlamasına yol açtı. Temmuz 2016 döneminde sanayi üretimi bir önceki aya oranla yüzde 7 düşüş gösterdi.



»TÜİK tarafından en son açıklanan Haziran 2016 İşgücü İstatistikleri verilerine göre haziran ayında işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 267 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi ile yüzde 9,6’dan yüzde 10,2’ye yükseldi.



»En son açıklanan temmuz ayı rakamlarına göre de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 36,78 azaldı.