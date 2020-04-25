Krize üçüncü geldi: Moskova'dan ABD-İran hattında tırmanan gerilim hakkında açıklama

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İran ile ABD arasındaki gerilim bu sefer de Basra Körfezi'ndeki gemiler hakkındaki karşılıklı tehditler nedeniyle tırmanırken, Rusya durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tahran'a da Washington'a da gerginliği dizginleme çağrısında bulundu.

Ryabkov, "ABD kendince İran'ı körfezde saldırılarla tehdit ederek kendini savunma hakkını kullanıyor" dedi.

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Ne olmuştu?

ABD Donanması geçen hafta bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami videonun yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.

Bu hafta Twitter üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Donanması'na denizdeki gemilerimizi taciz eden tüm silahlı İran teknelerini vurma emri verdim" yazdı.

İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami geçen günlerde ABD'ye seslenerek ülkelerini "sıkı bir şekilde savunacaklarını" ve Basra Körfezi'nde yapılacak herhangi bir hamleye "hızlı ve kesin" bir karşılık verileceğini söyledi.