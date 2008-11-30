Krize karşı açıklanacak pakette esnaf yok"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, krize karşı piyasaların rahatlamasını sağlamak için açıklanacağı söylenen pakette esnafın olmadığını söyledi.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanacak pakette, esnafa yönelik sıfır faizli kredinin yanında, borç yükünü hafifletecek vergi ödeme kolaylığı da getirilmesi gerektiğini belirtti.



Sosyal güvenlik prim affında olduğu gibi faiz indirimi uygulanması gerektiğini, ödeme vadesinin de kademeli olarak 36 aya kadar uzatılması gerektiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:



''Borç yükünün fazla olması sonucu, önümüzdeki dönemde tüketici kredilerinin kullanım zorluklarıyla birlikte kredi kartlarının daha fazla kullanılması gerekecek ve borucunu ödeyemeyenlerin sayısında artışlar yaşanacaktır.



Bankalarımızın da bu dönemde elini taşın altına koyarak faizlerin hafifletilmesi ya da bir kısmının silinmesi için harekete geçmeleri kaçınılmazdır. İşçimize, emeklimize, memurumuza geçinebileceği düzeyde gelir artışı sağlanmalıdır. Bunlar piyasaya olumlu olarak yansıyacak tedbirlerdir. Bu önlemlerin yanı sıra haksız rekabetin oluşmasını önleyecek, AB normlarına uygun bir perakendecilik yasasının da süratle çıkarılmasını istiyoruz.''





