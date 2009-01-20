Krizden sonra güzelleşecekler

Küresel ekonomik krizin etkileri nedeniyle vatandaşların estetik cerrahi operasyonlarını daha ileri tarihlere ertelediği bildirildi.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, yaptığı açıklamada, plastik cerrahinin sadece Konya’da değil, Türkiye’de de çok ileri düzeye ulaştığını ifade etti.



Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bugün hangi yönetmeler kullanılıyorsa, Türkiye’de de aynı yöntemlerin uygulandığını anlatan Savacı, "dünya ile aynı bilgi, teknoloji ve donanıma sahibiz" dedi.



Estetik operasyonlarda ilk sırada burun ameliyatının geldiğini dile getiren Savacı, bunu göğüs ve karın bölgesi ameliyatlarının izlediğini, bunları plastik cerrahi ameliyatlarının takip ettiğini anlattı.



Estetik ameliyatlara ilginin geçmişten beri yüksek olduğunu ifade eden Savacı, "yüzünde ya da vücudun çeşitli yerlerinde uzuvlarını beğenmeyen, daha güzel olmak isteyen kişiler estetik ameliyatı tercih ediyorlar. Estetik cerrahlar da bilimsel teknolojinin imkânları ölçüsünde vatandaşların bu taleplerini karşılamaya çalışıyor" diye konuştu.



Ameliyatlarda azalma



Tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin estetik ameliyatları da "adeta bıçak gibi kestiğini" kaydeden Savacı, şunları söyledi: "Yaptığımız estetik ameliyatların sayısı son birkaç ay içinde yarı yarıya azaldı. Küresel ekonomik krizin etkileri nedeniyle vatandaşlar estetik cerrahi operasyonlarını daha ileri tarihlere erteliyorlar. Diğer branşlardaki doktor arkadaşlarımla da görüşüyoruz. Estetik ameliyatları bırakın normal ameliyatların sayısında bile azalma yaşandı. Krizin etkisinin derinleşmesiyle önümüzdeki dönemde gerek estetik gerek diğer ameliyatların sayılarının daha da azalacağını tahmin ediyoruz."



Estetik ameliyatın maddi bedelinin bin ile bin 500 TL arasında değiştiğini ifade eden Savacı, "aslında bu ameliyat ücretleri, ameliyat maliyetinin altında kalıyor. Yani estetik ameliyat fiyatları Türkiye’de çok düşük. Fiyatlardaki bu düşüklüğe rağmen vatandaş demek ki parasını şimdilik estetik ameliyat için harcamak istemiyor" diye konuştu.



Estetik ameliyatların sayısında bu kadar azalmayı beklemediklerini ifade eden Savacı, bu durumun kendilerini de şaşırttığı söyledi.



Savacı, sadece üniversite hastanelerinde değil özel ameliyathanelerde de estetik ameliyatların sayısının azaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Ekonomik kriz nedeniyle insanlar güzelleşme isteklerini bir süreliğine askıya aldılar. Ekonomik krizde ne olup ne bittiğini, bu işin nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmek istiyorlar. Estetik ameliyat için muayeneye gelen hastalar bu kararlarını ileri bir tarihe ertelemek istediklerini, ekonomik krizin sonuçlarını ve etkilerini görmek istediklerini belirtiyorlar. Biz de vatandaşların bu tercihine saygı duyuyoruz. Ayrıca estetik ameliyatların sayısının azalması bizim de iş yoğunluğumuzu azalttı."

