Krizde salatalıkla gençleşin

Kriz döneminde güzellik ve bakım malzemelerine fazla para harcamanıza gerek yok. Evde yapacağınız tonik ve kremlerle de güzelliğinizi koruyabilirsiniz. Salatalık, havuç, zeytinyağı ve bal genç kalmanız için yeterli olacaktır.



Son yıllarda hızla gelişen kozmetik sektörü, güzel olmak ve genç kalmak isteyenlerin imdadına yetişirken büyük maliyetleri de beraberinde getiriyor. Kriz öncesi kozmetiklere adeta servet harcanıyordu ancak bu tür masraflar, kriz ile birlikte lüks hale geldi. Ama genç ve güzel kalma duygusundan vazgeçmek çok mümkün görünmüyor. Peki, o zaman ne yapmalı? Memorial Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Zerrin Baysal, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada fazla masrafa girmeden güzelleşmenin mümkün olduğunu söylüyor.



Pahalı ürün, iyi ürün değildir



Çok fazla para ödemeden sahip olacağınız uygun ürünlerle; hem cilt bakımınızı doğru şekilde yapabilir, hem de kesenizi fazla yormazsınız. Örneğin yüzümüzün günlük temizliği için; cildimizi uygun bir sabunla yüze yapışan kirlerden ve tüm gün karşılaştığımız sigara, egzoz dumanı gibi zararlı maddelerin etkilerinden arındırmak gerekir. Kuru ciltler için krem ya da gliserin ya da zeytinyağı içerikli bir sabun tercih edilebilir. Yağlı ciltler için ise kükürtlü ya da meyve esansı içeren bir sabun uygundur. Bu ürünler hem cildimizi temizler hem de parlak bir görünüm sağlarlar.



Aşırı makyaj yapmayın



Aşırı makyaj ciltte yapay durur ve temizlenmesi de oldukça zordur. Bunun yerine, gün içinde gidilecek yere göre hafif bir makyaj tercih edilmelidir. Doğal ve sade makyajın hem tazelenmesi, hem de çıkarılması daha kolaydır. Böylelikle hem makyaj malzemelerinize çok fazla para harcamazsınız, hem de makyajınızı çıkaracağınız ürünleri daha uzun süre kullanma imkânına kavuşursunuz. Aşırı makyaj yapanların; öncelikle yüzlerini bir temizleme sütü ile silip, sonrasında yıkaması daha iyi bir temizleme sağlar. Bu tarz bir temizleme sütü çok pahalıya alınmak zorunda değildir. Badem sütü, temizlemek için ucuz ve zararsız bir üründür. Yani çeşit çeşit makyaj çıkarıcılara ihtiyaç yoktur. Çok kuru cilde sahip olanların, yüzlerini vazelin ya da gliserin ile temizlemesi ve sonrasında yine sabun ile yıkaması uygun olur.



Salatalık rendesiyle tonik yapabilirsiniz



Cildi sıkılaştırmak için tercih edilen toniklerin, gözenekleri açık kişilerce kullanılması gerekir. Cildi sağlıklı olan genç ciltlerde toniğe gerek yoktur. Mutlaka kullanmak isteniyorsa, gül suyu ile hazırlanmış uygun fiyatlı tonikler kullanılabilinir. Salatalık suyu ya da meyve suyu tonikleri ara sıra uygulanabilir. Bunlar, yüz cildinde parlaklık sağlar. Bir adet salatalık rendesini tülden geçirdikten sonra içine bir-iki damla limon damlatılır. Hazırlanmış bu solüsyon yüz yıkandıktan sonra bir pamuk yardımıyla yüze sürülür. Beş-on dakika sonra durulanıp, yıkanır. Limon suyundaki asidik madde ve C vitamini deride parlaklık sağlar. Hafif kızarıklık oluşumu pek önemsenmemelidir.



Badem yağı ve balla gençleşin



Nemlendirici olarak kullanılacak ürünler kişiden kişiye değişir Ama bu ürünlerin çok pahalısından seçmek zorunda değilsiniz. Yağlı ciltliler daha çok su bazlı, kuru ciltliler ise yağ bazlı nemlendiricileri günlük kullanmalı, bu yeterli. Deriyi genç tutmak, kırışıklıkları azaltmak, gelişmiş lekeleri yok etmek için kullanılacak bir nemlendirici elde etmek kolaydır. Fakat bu tarz hazırlama kremler, stabilizasyonu sağlanmadığı için kolayca bozulabilir. Bunu göz önünde bulundurarak; A, E ve C vitaminleri içeren kapsüller, salatalık rendesi, badem yağı, bal gibi anti-aging maddelerinin bir kremle karıştırılıp sürülmesi yararlı olacaktır.



Havuç, kuru kayısı, fındık ve nar en etkili anti-aging ürünleri



Güzel bir deriye sahip olmak, sadece kullanılan kozmetiklerle mümkün değildir. Beslenme alışkanlıklarımız da çok önemlidir. Özellikle taze meyve ve sebze tüketmek, bol su içmek, kurutulmuş meyve tüketmek, içten sağlayacağımız desteklerdir. Bu tarzda beslenmek, hem güzelliğe katkıda bulunur hem de daha ekonomik bir beslenme sağlar. Havuç, kuru kayısı, fındık, ceviz, nar gibi gıdalar bilinen en etkili anti-aging besinleridir.

