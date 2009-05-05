Krizde kariyer estetiği arttı

Kriz döneminde giderek yükselen rekabet nedeniyle kariyeri için estetik yaptıranların sayısı gün geçtikçe artıyor. İlk tercih edilen ise botoks ve burun estetiği.



İş dünyasında kariyer estetiği hızla yayılıyor. 30'lu yaşlarda sorunları gidermek için yaptırılan estetik, 40'lı yaşlarda iş hayatının yarattığı yorgunluğu silmek için kullanılıyor. 50'li yaşlarda ise gençleşmek için estetik yaptırılıyor. İş hayatında estetiği, kadınlar kadar erkekler de tercih ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre estetik cerrahlar, kriz döneminde bile kariyer estetiğinin artarak devam ettiğini belirtiyor. Bunu da; krizle birlikte iş dünyasında artan rekabete bağlıyorlar.



Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu



İlk sırada burun var



İş dünyasında sadece başarılı olmak değil, iyi görünmek de büyük önem taşıyor. Bu nedenle her kademeden insan, operasyon yaptırmak için kapımızı çalıyor. Kariyer estetik operasyonlarında, son beş yılda genel olarak yüzde 100'lük bir artış oldu. Burun estetiği, iş dünyasının genç kademesinde birinci sırada geliyor. İkinci sırada saç ekimi, üçüncü sırada ise bel ve meme bölgesinden yağ aldırma operasyonları ile kepçe kulak ameliyatları geliyor. Bu trend dünyada da yayılıyor. Avrupa'dan da birçok hastamız var. Türkiye'de daha ucuz olduğu için burada ameliyat olmayı tercih ediyorlar.



Doç. Dr. İbrahim Aşkar



Erkekler saç ektiriyor



Erkekler en çok; kellik, göz ve göz çevresi problemleri, mimik çizgileri, yüzde ve vücuttaki sarkmalar, dudak çizgileri ve dudak inceliği, özellikle karın, bel, basen ve bacaklarda yağ birikimleri, selülit, lekeler ve burun için estetik tedaviye ihtiyaç duyuyor. 40 yaş üzerinde kadın ya da erkekte yılların getirdiği yıpranma, sarkma, saç dökülmesi ve bölgesel yağ depolanması estetik girişimlere ihtiyaç doğuruyor. Estetik kaygıyı en çok; satış elemanları, tanıtım ve pazarlama elemanları, turizm sektörü ve idari görevlerde çalışanlar gibi işi, sözlü ifadeye dayalı sektörlerde olanlar duyuyor.



Op. Dr. Yakup Avşar



Estetik terfi ettiriyor



Genellikle yeni bir işe başlamadan önce, özgüvenini yükseltmek isteyenler, kariyer estetiği yaptırıyor. 25'li yaşlarda başlayabilen estetik operasyonlar, kişinin kariyerinde ilerlemesi ve çalışma koşullarının yıpratıcı olması nedeniyle 40'lı yaşlarda tavan yapıyor. Kepçe kulak olanların iş görüşmelerine gitmeden başvurduğu kulak estetiği operasyonları, mülakatlarda işveren üzerinde pozitif bir etki bırakıyor. 30'lu yaşlara yapılan operasyonlar, daha sonra terfi etmek için yatırım oluyor.



0p. Dr. Osman Şenel



Öğle tatilinde estetik!



Kariyer sahibi kadının her zaman bakımlı olması gerektiği yolunda baskı giderek artıyor. Sabahları güne bakımlı ve formda başlama isteği, iş hayatının zorluklarında giderek zorlaşıyor. Bu durumda estetik yardımcı oluyor. Kariyer estetiği yaptıranlar daha çok hafta sonu operasyonlarını ya da öğle tatilde yapılan küçük dokunuşları tercih ediyorlar.



İş dünyasının öncelikli tercihleri



Yüz ameliyatları için:



1- Alt ve üst göz kapağı ameliyatları

2- Kaş kaldırma

3- Çene ve gıdı bölgesindeki hafif sarkmalar için liposuction

4- Çeşitli askı yöntemleri ve endoskopik ameliyatlar

5- Daha ileri yaşlarda çeşitli yüz germe ameliyatları



Bıçaksız müdahale:



1- Botoks

2- Doğal dolgu malzemeleri

3- Lazer tedavileri

4- Hafif ya da derin peeling tedavileri



Beden için:



1- Liposuction (Günümüzde lazerle yapılan operasyon sonrası derideki toparlanma daha iyi olduğundan, hasta memnuniyetini artırıyor)

2- Meme dikleştirme ve küçültme ameliyatları

3- Meme büyütme ameliyatları

4- Karın germe ameliyatı







