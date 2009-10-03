'Krizde en iyi haber, hâlâ işimin olması'

Bloomberg’ün CEO’su Peter Grauer, “Küresel kriz sürecinde duyurmak zorunda kaldığımız en kötü haber ‘Lehman Brothers’ın batışı idi” dedi. Garuer, bu süreçteki en iyi haberi ise “Hâlâ bir işimin olması” şeklinde ifade etti.



Korkutucu bir gündü



Grauer şunları söyledi: “15 Eylül 2008 sabahı bu krizdeki en kötü gündü benim için. Sabah 06.30’da masamdaydım ve Lehman Brothers’ın battı, Merill Lynch’in Bank of America’ya satıldı ve piyasalarda

belirsizlik vardı. O günü iş arkadaşlarımla konuşarak, tüm dünya ofislerine video konferanslar göndererek geçirdim. Çok korkutucu bir gündü.”



Türkiye heyecan yaratabilir



Bugün dünyanın geçen yılkinden farklı bir noktada olduğunu kaydeden Grauer, toparlanmanın 2010’dan itibaren daha iyi hissedileceğini düşündüğünü belirtti. Bu süreçte ABD’nin büyümede yavaş kalabileceğine dikkat çeken Grauer, “Bundan sonra daha hızlı toparlanan yada beklenenden daha iyi toparlanan birkaç heyecan yaratacak ülke olabilir. Türkiye bunlardan biri, Çin kesinlikle bunlardan biri. Bir diğeri de Avustralya; beklenenden önce toparlandı” diye konuştu. Türkiye’nin gelişmekte olan pazarlar arasında krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Grauer, Türkiye’nin krizle mücadelesini şöyle değerlendirdi: “Türkiye çok zor bir süreçte çok iyi bir iş çıkardı. Tabi ki bunda son 10 yılda Türkiye’nin kendi içinde yaşadığı krizlerin sonrasında getirilen düzenleme ve denetleme uygulamaları ile hızlı büyümenin payı büyük. Ancak dinamik iç pazarı da unutmamak gerek.”



Türkiye’de büyüyecek



Türkiye’de büyümeye karar verdiklerini belirten Grauer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açıkça Türkiye bizim daha da büyümeyi isteyeceğimiz finansal enformasyon konusunda rekabetçi ülkelerden biri. Dolayısıyla bu süreçte müşterilerimize daha fazla kulak veriyoruz, taleplerini bize iletmelerini sağlıyoruz.”



IMF ve Türkiye en doğru yolu bulacaktır



Türkiye’nin global ekonomik krizle mücadele konusunda büyük başarı elde ettiğini söyleyen Peter Grauer’e Türkiye’nin IMF ile uzun süredir devam ettirdiği stand by anlaşması görüşmelerinin henüz bir sonuca bağlanmamış olmasının etkilerini sorduk. Böylesi kriz ortamlarında piyasalarda sağlanacak güven ortamının son derece önemli olduğunun altını çizen Grauer, şöyle devam etti: “Güven olgusunun özellikle böylesi kriz zamanlarında önemi daha da artıyor. Türkiye’nin bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bana göre en sonunda Türkiye ve IMF piyasalarda istenilen güveni sağlayacak en doğru yolu bulacaklardır.”