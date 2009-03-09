‘Kriz yönetimimizi Clinton bile anladı’

Toplu açılışlar için gittiği Aydın’da konuşan Başbakan Erdoğan, ekonomik kriz yönetimini Clinton’un bile taktir ettiğini söyledi.



Başbakan, Aydın’da şunları söyledi:



“Geçmiş hükümetin IMF'ye 30 milyar dolar borçlandığını, hükümeti 23,5 milyar dolarlık IMF borcuyla devraldıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Biz MHP'nin, Bahçeli'nin içinde olduğu hükümetten 23,5 milyar dolar borçla devraldık. Şimdi 8 milyar dolarcık borcumuz var. Onlar borçlandı, biz ödedik. Onlar borçlandı, biz ödüyoruz. Biz buyuz ve yatırımları da yapıyoruz. Yatırımlara da devam. Bütün bunlar devam ederken, ortada bir kararlılık var. Türkiye, dünyanın büyüyen ilk 17 ekonomisi arasına girdi. 17. sıradayız. Avrupa'da 6. sıraya çıktık. Düşünebiliyor musunuz, bunlar durup dururken olmadı.



Bakınız ihracatımız 36 milyar dolardı iktidara geldiğimizde. Şu anda 132 milyar dolar. Yani 79 senede 36 milyar dolar, biz bunun üzerine 5.5 senede 96 milyar dolar ilave ettik 2008 sonu itibariyle. Şimdi bunlar ileri geri, durmadan konuşuyorlar. Bu krizden dolayı etkilenmeler, hemen buna sarılıp bizi eleştirmeye kalkıyorlar.



ABD ne kadar etkilendiyse, Avrupa ne kadar etkilendiyse. Bunu Sayın Hillary Clinton da anladı, geldi, gördü. 'Türkiye'nin mali krizdeki yönetimini takdirle izliyoruz' diyor ama buna bizdekiler tahammül edemiyor ve bizdekiler hala 'Bu ülkeyi batırmak için ne yapmamız lazım' bunun gayreti içindeler. Hemen yanlarına birini alıp konuşturuyorlar. 'IMF ile anlaşma niye gecikiyor?' Biz ne zaman anlaşacağımızı iyi biliriz kardeşim. Bu milletin menfaati korunuyorsa imzalarız, korunmuyorsa, yola aynen devam ederiz. 10 aydır bunu imzalamadık, niye? İstediğimiz şekilde önümüze metin gelmiyor onun için. Anlaştığımız var, anlaşamadığımız var. Anlaşacağımız bir metin önümüze geldiği zaman imzalarız. Onun için de birilerinden izin almamıza gerek yok. Çünkü biz kendi iradesiyle hareket eden bir iktidarız. Geçmişte olduğu gibi batılı liderlerin karşısına çıkıp, el pençe divan duran bir iktidar yok Türkiye'de. O günler geride kaldı.



Biz şununla büyüdük, şununla yetiştik. Mehmet Akif; 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.' Biz böyle bir milletiz. Onun için de kimseye ihtiyacımız yok. Bu millet Çanakkale Savaşı'nda neyi neyle yoğurduysa, istiklal mücadelesinde neyi neyle yoğurduysa, evel Allah bundan sonraki süreçte de biz gerekirse katığı aş eder, yolumuza aynı kararlılıkla onurla devam ederiz. Onların alt üst ettiği dengeleri AK Parti tamir etti. İtibarını zedeledikleri Türkiye'yi, biz hamdolsun itibar kazandırarak, bu hale getirdik.''

