'Kriz yönetimi hükümetin elinden kayıyor'

NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe'nin ifade vermesi beklenirken davanın salı

gününe ertelendiğine dikkat çeken Berliner Zeitung, şu yoruma yer veriyor:

“Zschaepe'nin bazılarının isteğini yerine getirmesi sürpriz olur. Siyasetten ve bazı

medya kuruluşlarından, Zschaepe'nin pişmanlık duyduğunu açıklaması yönünde

sesler yükseliyor. Ama sadece

bunun söylenmesi ile hiçbir şey kazanılmış olmaz.

Pişmanlık duygusunu insanın hissetmesi gerekir. Ama bunu da ancak Zschaepe'nin

kendisi bilebilir. Bir de Zschaepe'nin kesinlikle suskunluğunu korumasını ve bu

cinayetlerin perde arkasına ilişkin hiçbir açıklamada bulunmamasını gönülden arzu

edenler var. Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı, sanığa

susma hakkı tanıyan hukuk devleti ilkesine herhalde uzun zamandır hiç bu kadar

içtenlikle sarılmamıştı.”

Alman gazetelerinde son dönemde yer alan yorumların çoğunda Başbakan Angela

Merkel mülteci tartışmalarında pasif kaldığı, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de

Dublin Anlaşması’nı yeniden uygulamaya koymak istediği için eleştiriliyor. Badische

Zeitung'da bu konuda şu görüşler dikkat çekiyor:

“Mülteci krizinin yönetimi federal hükümetin elinden kayıp gitme eğiliminde ve buna

karşı çıkan kimse de yok. Aslında görevi icabı bunun Başbakan Merkel’ın

sorumluluğunda olması gerekir. Ne var ki 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nın satın

alındığı yönündeki iddialardan Franz Beckenbauer kendini nasıl sıyırıyorsa, Angela

Merkel da şu günlerde aynı şekilde şık bir biçimde kendini gizlemeyi yeğliyor. Federal

İçişleri Bakanı da, Merkel’in pek hoşuna gitmemesine rağmen, önce Suriyeli

mültecilerin aile birleşimine karşı çıkıyor. Şimdilerde ise Suriyeliler için Dublin

uygulamalarını yeniden devreye sokmak istiyor. Anlaşılan, İçişleri Bakanı mültecilerin

gözünü korkutmak için bir mesaj vermek istiyor. Oysa sorunların çözümü yönünde

mesaj vermesi daha ivedilik taşıyor.”

Straubinger Zeitung ise Dublin kurallarının yeniden uygulanmasının sembolik bir

anlamı olduğunu, çünkü özünde çok az şeyi ya da hiçbir şeyi değiştirmeyeceği

görüşüne yer veriyor. Yorum şöyle devam ediyor:

“Suriyelilerin çoğu AB ülkelerine giriş yaparken kayıt edilmedikleri için, bunların geri

gönderilebileceği hiçbir ülke de yok. Yunanistan bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Ama zaten konu bu değil! Burada asıl önemli olan, hükümetin kendi halkına, Avrupalı

ortaklarına ve nihayetinde mültecilere vereceği mesajdır.”

Die Welt gazetesi ise yorumunda, Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut

Schmidt'in ölümü çerçevesinde Almanya'daki yas kültürünü sorguluyor:

“Eski Başbakan Helmut

Schmidt'in ölümünün ardından eski ve yeni medya araçları

matem, bağlılık ve bilgilendirme gibi konularda birbiriyle adeta yarışa girdi.

Başbakanlarına karşı genelde sert tavır alan bu ülke, bu ölüm karşısında

onun önünde

saygıyla eğildi ve sürekli sigara içen, çoğu kez polemiklere giren, özgür düşünceli bu

devlet adamını arayacağını belli etti. Gerçekten de öyle mi? Ölen kişinin ardından

taziyelerini gönderenlerin çoğu, çağın ruhuna ters düşen ve

günlük yaşamı

yaratıcılıktan uzak bir konuma getirmek isteyenlere karşı Schmidt'in savunduğu kişisel

özgürlükleri mezara gömen kişiler. Örneğin sigara alışkanlığı... İdol hale gelmiş bir

kişinin ardından onun ayıpları ile kışkırtıcı davranışları da mezara gömülmüş oluyor.

Bu bir çelişkidir ve bir burjuva matem kültürünü yansıtır.”