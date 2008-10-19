Kriz vurdu, pornocu oldu!

Eski profesyonel kadın futbolcu Eva Roob, erotik dansçı oldu. 23 yaşındaki skorer futbolcu Almanya Nurnberg'te ikinci ligde oynuyordu. Berlin'de düzenlenen Almanya'nın en büyük erotik ticaret fuarı Venüs 2008'de boy gösteren Eva Roob, burada güzellik yarışmasının bir bölümünde yer aldı.



Futbol kariyeri 2001 yılında başlayan Roob, okulunun futbol takımında yer almıştı. Futbolculuktan kazandığı gelirle geçimini sağlayamamaktan şikayet eden Eva Roob, kredilerini ödemek için yan işler yapmak zorunda olduğunu belirtiyor.

Diğer işlerle erotik danslar, şirket partileri, özel partiler ve seksi fotoğlar çektirmekten söz eden Eva Roob, ikinci işinden sabah saat 05:00'te eve geldiğini ve oldukça stresli bir iş yaptığını anlatıyor.



Futbolcu arkadaşlarının da durumu kabullenmekte zorlandığını ve soyunma odasında kendisiyle ilgili fısıldaşmalara maruz kalmaktan şikayet eden Roob, "İki iş arasında bir seçim yapmak zorundaydım. Futbol oynamayı gerçekten çok seviyorum ama yeni işim futboldan çok çok daha heyacan verici" diyor.