CHP lideri Baykal'ın işsizlik konusunda Hükümet'e yaptığı 7 öneri ile ilgili bir soruya, "Bu 7 önerinin bütçeye getireceği maliyet yaklaşık 27 katrilyon. Sen bize öyle bir teklif yapıyorsun ki bunun maliyeti 27 katrilyon. Bu 27 katrilyon Hazine'den çıktığı zaman bunun yansıma alanları ülkede ne olacak, bütçe bundan nasıl darbe yiyecek? Böyle bir yükün altına biz giremeyiz. Kusura bakmasın" karşılığını verdi.



Kriz ve işsizlik abartılıyor



Başbakan Erdoğan, küresel ekonomik krizle ilgili olarak, "Türkiye bu sıkıntıyı atlatacak alt yapıya şu anda sahiptir. Nitekim son ayda açıklanan enflasyonu gördünüz, 7,7" değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, işsizlikle ilgili da "Şu anda işsizliğin krizle beraber bir de mevsimsel olduğunu da iddia ediyorum. Söylüyorum, mevsimsel. İşsizlik, Mayıs'tan itibaren tarım, turizm, hizmet sektörü devreye girdiği andan itibaren işsizlikte de olumlu istikamette değişiklikler olacak" dedi.



'İyimser olmakta haklı çıktım'



Başbakan Erdoğan, "küresel mali krizin Türkiye'ye etkisi konusunda iyimser olmakla suçlandığının" dile getirilmesi üzerine, "iyimser olmakta haklı çıktım. Bakın şimdi bu kriz yeni mi başladı? Bu kriz 2007'de başladı. Şimdi 2009'dayız. Bakın biz şimdi 2009'u başarıyla yönettik" diye konuştu.



Erdoğan, "29 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye'de ekonomik kriz olacağı" yönünde değerlendirmelerin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Seçimlerden sonra böyle bir kriz beklemiyorum. Yok böyle bir şey, herkes kendinden emin olsun, rahat olsun, huzurlu olsun. Biz çalışmalarımızı yere sağlam basarak sürdürüyoruz. Her türlü tedbirimizi de alıyoruz. Biz IMF meselesinde de kalkıp ülkemin menfaatlerine gölge düşürecek bir anlaşmaya imza atmayız" dedi.



'Lobi IMF'de ısrar ediyor'



Başbakan Erdoğan, "Türkiye'de bir lobi sürekli ısrar ediyor. IMF ile anlaşma ne olursa olsun imzalansın diyen bir lobi var" sözlerine, "Diyebilir. Ben onları biliyorum. Çok iyi biliyorum, ama en güçlü lobi devlet lobisidir. Bizim lobimizdir" karşılığını verdi.

