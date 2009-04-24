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Kriz ünlü İngiliz şarkıcıları da vurdu

Küresel ekonomik kriz, ünlü İngiliz şarkıcıların servetlerini de önemli ölçüde eritti.

24 Nisan 2009 03:00

Küresel ekonomik kriz, ünlü İngiliz şarkıcıların servetlerini de önemli ölçüde eritti.

Sunday Times gazetesinin yayımladığı zenginler listesine göre, Elton John'un kişisel serveti yüzde 25'den fazla azalarak 235 milyon sterlinden 175 milyon sterline düştü. Elton John'un servetindeki azalmanın büyük bölümünü, geçen yıl hayır kurumlarına yaptığı 42 milyon sterlinlik bağışlar oluşturuyor.

Eski Beatles şarkıcısı McCartney'in serveti ise geçen yıl yüzde 12, yani 60 milyon sterlin azaldı.

Jagger'ın serveti ise yüzde 16 azalarak 190 milyon sterline indi.

Krizden en çok etkilenenlerin başında ise Amy Winehouse geliyor. Geçen yıl yeni bir albüm çıkarmayan şarkıcının serveti yarı yarıya azalarak 5 milyon sterline indi.

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