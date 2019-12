Kriz üniversiteleri vurdu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Şişman ekonomik kriz nedeniyle öğrencilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, akademik yılın ikinci kayıt döneminde 328 öğrencinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle kayıt yenileyemediğini iddia etti.



Prof. Dr. Şişman, küresel ekonomik krizin Türkiye'deki etkilerinin her geçen gün arttığını, üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin, daha güçleşen ekonomik koşullar ile mücadele ettiklerini söyledi. Öğrencilerin zor şartlarda eğitim öğretimlerini sürdürdüklerini ifade eden Şişman, şunları kaydetti:



“Ekonomik krizin dünyada etkisi giderek yoğunlaşıyor. Artık günlük yaşantımızın her noktasında adından sıkça bahsettiğimiz kriz, şartları öğrencilerimizi olumsuz etkiliyor. Anne ve babalar çocuklarının eğitimi için ellerinden geleni yapıyor, ancak şartlar giderek kötüleşiyor. 2008-2009 akademik yılının ikinci kayıt döneminde 700 öğrencimiz para bulamadığı için kayıt yaptıramadı. Biz kayıtları uzattık, rakam 578'e düştü. İkinci ve son kez kayıtları uzattığımızda öğrencilerimizle görüştük. İkinci uzatma döneminin sonunda tüm çabalarımıza rağmen 328 öğrencimiz maalesef kayıt yaptırmadı. Bu rakam geçtiğimiz yıllara oranla çok fazla. Uşak Üniversitesi'nin 8 bin öğrencisi var. Büyük üniversiteleri düşündüğümüzde rakamın boyutları ürkütücü hale gelir.”



“Başvuran tüm öğrencilere harç kredisi veriliyor”



Kayıt süresini iki kez uzatarak yaklaşık 328 öğrencinin kayıt yaptırmasını sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Şişman, ailelerin en küçük miktardaki ödemeyi bile yapmakta zorlandığını öğrendiklerini ifade etti.



Sorunun sadece harç ücreti olmadığını, devletin, başvuran her öğrenciye harç kredisi verdiğini dile getiren Prof. Dr. Şişman, “Harç kredisi alan öğrencilerden 20-50 TL fark ödemeleri isteniyor. Ancak şunu biliyoruz bu farkı bile ödeyemeyen velilerimiz var. Asıl sorun velilerin çocuklarının okumaları için aylık olarak harcadıkları parayı temin edemiyor olmaları. Başka bir ilden gelen öğrencinin masrafı aylık en az 250 TL. Bunu ödeyemeyen veli, çocuğunu üniversiteye devam ettiremiyor” diye konuştu.



Türkiye genelinde durumun farksız olduğunu, ancak ekonomik krizin etkilerinin yeni eğitim öğretim döneminde artmasından endişe ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Şişman, eğitimdeki kaliteyi korumak zorunda olduklarını ve bu durum karşısında ellerinden gelen bir şey olmaması nedeniyle üzüldüklerini kaydetti.