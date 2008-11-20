Kriz Tuzla tersanelerini de vurdu

Ekonomik kriz gemi sanayiini de vurdu. İstanbul'daki Tuzla tersanelerinde son 4 ayda 6 bin kişi işsiz kaldı. Gemi siparişlerinin de durduğu sektör endişeli bir bekleyiş içinde...



15 senelik tersaneciler, krizden bu yana boşta... Elektrik, su faturalarını, kiralarını ödeyemiyor ya da gecikmeli ödüyorlar... Çünkü iş yok...



Tuzla tersaneleri yaklaşık 6 aydır sipariş alamıyor. Önceden verilen siparişler bile iptal ediliyor. Bu durumda da fatura yine çalışanlara çıkıyor.



Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayrak, "Şu anda 3-4 ay içinde 6 bin işçimiz maalesef işsiz kaldı. İş hacmi neydi, ne oldu. Yüzde 80'lerden şu anda aşağı yukarı sıfır noktasında. Elimizdeki gemileri tamamlarsak peşinde başka gemiler de yok" diyerek durumu özetliyor.



Sedef Gemi İnşaat Üretim Müdürü Soner Altan da, "Şu anda benim 1500 civarında bir kadrom var çalışan. 1000 işçi daha alacaktık. Bunu durdurduk tabii, mecburen. Projeler ertelenince işçi alımlarını durdurduk ve bir durağanlığa girdik. Büyük bir tehlike tabii bu. Bu çalışanlara da yansıyacak, ülke ekonomisine de yansıyacak, devlet gelirlerine de yansıyacak. Bayağı bir etkisi olacaktır" dedi.



Dalga dalga yayılan işsizlik yalnız siparişleri, iptal edilen işvereni ve kahve köşelerinde iş bekleyen işçileri değil, çalışanları, hatta 44 yıllık tersane ustasını da tedirgin ediyor:



"Yeni yetişmiş gençler var. Pırlanta gibi. Bunları biz yetiştirdik, bu hale getirdik. Ama maalesef bu kriz girince onlarda şimdi bir endişe var tabii."



"Dalga dalga yayılan bir durum var. Bu da bizi tedirgin ediyor. Herkeste bir huzursuzluk var. İlla ki hepimize yansıyor. Biz de huzursuzluk içinde bekliyoruz."



Düne kadar işçi ölümleriyle gündemde olan tersaneler bu gün işçi kıyımıyla gündemde. Sektördeki yaklaşık 40 bin işçi tedirgin bekleyişte.

