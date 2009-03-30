Kriz Türk denimcilere yaradı

Global ekonomik kriz, Türk denim (jean) üreticilerine fırsat yarattı. Avrupalı büyük denim firmaları, kriz yüzünden stok maliyetleri artınca üretim siparişlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırdı. DENİMDER Başkanı Nedim Özbek 4 milyar dolar olan denim ihracatının 2009 yılında en az yüzde 10-15 artacağını açıkladı.



Türkiye Denim Sanayici ve İşadamları Derneği (DENİMDER) Başkanı Nedim Özbek, dünyada krizin başlamasıyla birlikte Avrupa'daki büyük denim firmalarının ve mağazalar zincirinin daha önce Çin'e yaptırdıkları üretimlerini durdurduklarını belirtti.



Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa'daki büyük denim firmaları, Çin'de, Uzakdoğu'da büyük adette mallar üretiyordu. Krizden sonra stok maliyetler artınca Çin'den çıkma kararı aldılar. Çin, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelere artık üretim yaptırmak istemiyorlar. Siparişler, Türkiye'ye kaydı. Biz, en fazla üç hafta içinde malları ülkelerine teslim ediyoruz. Bu avantajımızın farkında oldukları için denimde Türkiye'ye dönüş başladı. Türkiye'de çoğu firma kriz dolayısıyla kapanmaya başlamış, küçülmüştü. Dönüşler başladıktan sonra 6. aydan sonra kapasiteler tekrar eski haline gelecektir."



Türk denim üreticilerinin kar elde etmemelerine rağmen, müşteriyi kaçırmamak ve işçi çıkarmamak adına üretime devam ettiklerini belirten Özbek, şunları söyledi:



"Siparişlerin Uzakdoğu'dan Türkiye'ye dönmesi bizim için büyük avantaj, ama bu avantajımızı sürdürebilmemiz için hükümetin sektöre yönelik teşvikler hazırlamalı. Hazır giyim sektörü Türkiye'nin açığını kapatabilecek güçte bir sektör, dünyada rakiplerine dudak ısırtan bir konuma geldi, dünya ülkelerine en kaliteli ürünü istedikleri fiyattan yapabiliyoruz. ÖTV indirildi, arabalar kapış kapış gidiyor ama 3 ay sonra piyasa yine aynı ortama düşer. Köklü önlemler alınırsa ekonominin çarkları dönmeye başlar. Sigorta prim yükü yüzde 42'lerden yüzde 20'lere çekilmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli."



‘ABD pazarını yeniden kazanmalıyız’



Denim siparişlerinin Türkiye'ye kaymasının ihracata etkisinin 2009 yılında görüleceğini ifade eden Özbek, 2008 yılında tüm denim giysi ihracatının 4 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Denim ihracatımız 2009 yılında en az yüzde 10-15 artar" dedi.



Türkiye'nin dünya denim üretiminde ilk sırada geldiğini ve en çok tercih edilen ülke olduğunu belirten Nedim Özbek, dünya denim ihracatında da İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer aldığımızı vurguladı. Özbek, "Bu ülkelerin ihracatı bizden daha fazla, ama onlar ithalat odaklı. Biz ise üretici ihracatçı konumundayız" diye konuştu.



Türk denim ihracatında en önemli pazarlardan olan ABD'nin yıllık 14-15 milyar dolarlık denim ithalatı olduğunu işaret eden Özbek şu görüşleri dile getirdi:



"Girdi maliyetlerimizin yüksekliği, döviz kurundan dolayı son 5-6 yıldır ABD piyasasını kaybettik. Yeni pazarlar arıyoruz, Afrika'ya yöneliyoruz ama burada sektörümüz açısından ışık yok. ABD pazarını yeniden kazanmalıyız. Türkiye'de sektöre yönelik bir teşvik çıkarsa veya ABD'ye özel bir teşvik planlanırsa kaybettiğimiz pazarı en kısa zamanda alırız.



ABD'ye gümrüksüz ve kotasız mal ihraç edebilmemiz için Türkiye'de Nitelikli Sanayi Bölgeleri kurulmalı. ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'ye gelmesi bizim için büyük fırsat. Sayın Obama ile görüşülecek en önemli konulardan birisi Nitelikli Sanayi Bölgeleri olmalı. Bu bölgeler kurulursa, ABD'ye ihracatımızı beşe katlarız. ABD'nin 14-15 milyar dolarlık denim ithalatından yüzde 20 pay alabiliriz."



Estonya ihracatı yüzde 371 arttı



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre, 2008 yılında denim giysi ihracatında en fazla artış Estonya'da görüldü. Estonya'ya yapılan ihracat geçen yıl yüzde 371,1 artışla 13,5 milyon dolara ulaştı.



İkinci sırada en fazla artış yüzde 60,4 ile İsviçre'ye yapılan 10,8 milyon dolarlık ve yüzde 57 ile Fransa'ya yapılan 62,1 milyon dolarlık satışta oldu.



2008 yılında en çok denim giysi ihracatı ise 316,6 milyon dolarla Almanya'ya, 248,1 milyon dolarla İngiltere'ye ve 192,6 milyon dolarla İspanya'ya yapıldı.

