'Kriz teğet geçmiyor'

Tüketiciler Birliği tarafından hazırlanan “Krizin Raporu 1 Kasım 2007-1 Kasım 2008” raporunu tanıtan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, “krizin varlığını kabul etmekte geciken iktidar, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır” dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



Tüketiciler Birliği, 2007/Haziran tarihinden bu yana gerek ulusal ekonomi ve gerekse küresel ekonomide 2008/Eylül itibariyle sorun yaşanacağına ilişkin uyarılarını sürekli olarak yapmış, yaklaşan soruna dikkat çekmiştir.



Nitekim ABD. de finans sektöründe baş gösteren kriz, 2008/Eylül tarihinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan bir insanlık sorunu haline dönüşmüştür. Halen bu sorunun nasıl çözüleceği, etkisinin ne olacağı konusunda öngörüde dahi bulunulamamaktadır.



Yaşanan bu soruna ilişkin olarak siyasi iktidarın ilk günlerdeki “teğet geçecek” söyleminin doğru olmadığı, “teğet geçmek” bir yana, sorundan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alacağımızın ortaya çıktığı günleri yaşamaktayız.



Yaşanan sorunu gereği gibi değerlendirmeyip acil önlem almayı tercih etmeyen siyasi iktidar, nihayet son 24 saattir yaşlanan sorundan ülkemizin de etkileneceğini kabul eden bir tavır içine girmiştir.



Tüketiciler Birliği, siyasi iktidarın bu gecikmiş değerlendirmesi nedeniyle telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalınmaması dileğindedir. Bu itibarla hem karar vericiler için yol gösterici olması ve hem de yaşanan sorunun tüketici penceresinden nasıl göründüğünün ortaya konması için “Krizin Raporu 1 Kasım 2007-1 Kasım 2008” başlıklı bir rapor hazırlayarak, kamuoyu ile paylaşmaktadır.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya-Tüketiciler Birliği Eski Genel Başkanı ve Tüketici Hakları Uzmanı Av. M. Bülent Deniz tarafından hazırlanan rapor ile yaşanan sorun tüm boyutları ile ele alınmakta ve siyasi iktidarın acil olarak alması gereken somut önlemler ile ilgili bilgi verilmektedir.



Yaşanan sorundan en az şekilde etkilenmek ve dahası bu sorunun toplumsal bir patlamaya dönüşmesini engellemek için siyasi iktidar tarafından acil olarak;



Kredi kartları konusunda yasal düzenlemenin yapılması,



Enerji ve diğer zorunlu tüketim kalemlerinin fiyatlarında indirimi sağlayacak yasal ve vergi indirimi düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



Yine bu zor zamanlarda toplumsal dayanışma ruhunu diri tutulması, tüketici olarak bilinçli ve tasarrufu önceleyen tüketime önem verilmesi gerekmektedir.



Bundan sonra hiçbir şey, eskisi gibi olmayaktır.



Krizin raporu tam metin



