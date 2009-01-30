Kriz sosyal güvencesi olmayanları vurdu

Ekonomik krizin istihdam ve sosyal güvenlikte yarattığı ağır tahribat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine yansıdı.



Ekonomik krizin istihdam ve sosyal güvenlikte yarattığı ağır tahribat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine yansıdı. SGK'nın verilerine göre yeşil kart dahil hiçbir sosyal güvencesi olmayanların sayısı 6 ay içinde 1 milyon 283 bin kişi birden arttı. Bu kişilerin büyük bir kısmı işsiz kaldı veya sigortasız çalışmayı kabul ederek kayıtdışı olarak sistemde bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur'lu sayısında da hızlı bir erime görülmeye başladı. Haziran ayında 10 milyon 376 bin kişi olan SSK'lı sayısı aralık sonunda 9 milyon 767 bin kişiye düşerken, Bağ-Kur'lu sayısı da 3 milyon 355 binden 3 milyon 260 bine geriledi.



En büyük açık İstanbul'da



Sosyal Güvenlik Kurumu, aralık ayı sonu itibariyle Türkiye'nin sosyal güvenlik haritasını çıkardı. SGK'nın verileri, krizin Türkiye'ye istihdam anlamındaki yansımasını da net biçimde gösterdi. Buna göre, yeşil kart da dahil olmak üzere hiçbir sosyal güvencesi olmayanların sayısında patlama yaşandı. Nüfus verilerinde bir değişiklik olmamasına karşın, 6 ay içinde hiçbir sosyal güvencesi olmayan dolayısıyla sistemde olmayanların sayısında 1.5 milyona yakın artış oldu. Haziran ayı itibariyle sosyal güvenlik kapsamında olmayan nüfus 2 milyon 851 bin 129 kişiydi. Temmuz ayında bu rakam 3 milyon 924 bin 230 kişiye çıkarken bu aylardan sonra da sürekli bir artış trendi yaşandı. Aralık ayı sonu itibariyle ise hiçbir güvence kapsamında olmayanların sayısı 4 milyon 134 bin 607 kişiye ulaştı. Sistemden çıkan ve hiçbir güvencesi olmayan kişi sayısındaki artışta İstanbul bütün illeri geride bıraktı. İstanbul'da, sosyal güvenlik kapsamı dışındaki nüfus haziranda 391 bin 784 kişiyken aralık sonunda bu rakam 825 bin 878'e çıktı.



Aktif çalışanlar azalıyor



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri, Emekli Sandığı dışında SSK ve Bağ-Kur kapsamında aktif çalışanların da hızla azaldığını gösterdi. Son 6 ayda sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanlar 684 bin 965 bin kişi birden azaldı. Bu da SSK ve Bağ-Kur'da son 6 ayda 684 bin kişinin işini kaybettiğini veya işinden ayrıldığını gösteriyor. Buna göre haziran ayında 10 milyon 376 bin 942 olan SSK'lı sayısı, 9 milyon 767 bin 17'ye gerilerken Bağ-Kur'lu sayısı da 3 milyon 355 bin 585'ten 3 milyon 260 bin 719'a düştü.



