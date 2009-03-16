Kriz sigarayı vuramadı

ABD'li araştırmacılara göre, küresel mali krizin dünyada tütün ürünleri ve sigara tüketiminin azalması yönünde bir etkisi olmadı.



Georgia Eyalet Üniversitesi Kamu Sağlığı Enstitüsü Direktörü Michael Eriksen ve ekibi tarafından 3.sü hazırlanan Dünya Tütün Atlası'na göre, ekonomik krize rağmen tüm dünyada tütün ürünlerinin kullanımında herhangi bir azalma meydana gelmedi.



Ekonomik krizlerde stresten ötürü keyif verici maddelerin iyi sattığını, şu anda bu durumun ABD ve çevresindeki ülkeler için istisnasız sürdüğünü belirten Eriksen yayınladığı açıklamada, "İnsanlar işlerini kaybeder, işsizler ve diğerleri zor ekonomik koşullardan etkilenirken, çok da pahalı olmayan zevklere bel bağlayabiliyorlar" dedi. Eriksen, burada şaşırtıcı olanın, "insanı daha muhtaç hale getiren, gerçek anlamda öldürücü basit zevklere bel bağlanması olduğuna" dikkati çekti.



Eriksen, tütün kullanımıyla ilgili sözleşmelerin, imzalayan ülkelere, "tütün ürünlerinin reklamı ile kapalı yerlerde tütün ürünlerinin kullanımını yasaklama, buralarda temiz hava sağlama, tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümleri engellemek için gerekli yasaları çıkartma" yükümlülüğü getirdiğini anımsatıyor.



Dünya Tütün Atlası, Dünya Sağlık Örgütünün bir numaralı kamu sağlığı tehdidi olarak değerlendirdiği küresel tütün kullanımı, yasal düzenlemeler, maliyetler ve tütün kullanımının neden olduğu sağlık giderleriyle ilgili ayrıntılı verilere yer veriyor.



(AA)

