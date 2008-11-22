T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Kriz' sandılar PlayStation bağımlısı çıktı

İtalya'da bir hastanenin acil servisine beyin travması endişesiyle getirilen 13 yaşındaki çocuğa "PlayStation bağımlılığı" teşhisi kondu

22 Kasım 2008 02:00

İtalya'nın güneyindeki Lecce hastanesi acil servisine beyin travması endişesiyle getirilen 13 yaşındaki çocuğa "PlayStation bağımlılığı" teşhisi kondu.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Lorenzo Amato adlı çocuk, çevresinde olup bitene tepki vermemeye başlayınca beyin travması ya da benzer bir kriz geçirdiği endişesiyle babası tarafından hastaneye getirildi.

'Baba o oyunu atın' dedi

Doktorlar önce, konuşamayan ve tepki vermeyen Amato'nun ciddi bir beyin rahatsızlığı geçirdiğini sandı. Amato'nun yeni PlayStation'ıyla bir oyun maratonunu tamamladığını öğrenen doktorları daha sonra teşhisi koydu: PlayStation bağımlılığı.

Amato'nun kendine geldikten sonra babasından bilgisayar oyununu atmasını istediği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24