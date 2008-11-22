'Kriz' sandılar PlayStation bağımlısı çıktı

İtalya'nın güneyindeki Lecce hastanesi acil servisine beyin travması endişesiyle getirilen 13 yaşındaki çocuğa "PlayStation bağımlılığı" teşhisi kondu.



İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Lorenzo Amato adlı çocuk, çevresinde olup bitene tepki vermemeye başlayınca beyin travması ya da benzer bir kriz geçirdiği endişesiyle babası tarafından hastaneye getirildi.



'Baba o oyunu atın' dedi



Doktorlar önce, konuşamayan ve tepki vermeyen Amato'nun ciddi bir beyin rahatsızlığı geçirdiğini sandı. Amato'nun yeni PlayStation'ıyla bir oyun maratonunu tamamladığını öğrenen doktorları daha sonra teşhisi koydu: PlayStation bağımlılığı.



Amato'nun kendine geldikten sonra babasından bilgisayar oyununu atmasını istediği belirtildi.