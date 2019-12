Kriz sanatçıları vurdu

Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otellerde sahneye çıkan Sibel Can, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Candan Erçetin, Ferhat Göçer'in de aralarında bulunduğu 27 sanatçı, toplam 582 bin 695 YTL ücret aldı.



Kazançları azaldı



Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otellerde sahneye çıkan Sibel Can, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Candan Erçetin, Ferhat Göçer'in de aralarında bulunduğu 27 sanatçı, toplam 582 bin 695 YTL ücret aldı.



AA muhabirinin, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, vergi denetim ekipleri, Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otellerde sahneye çıkan 27 sanatçının aldığı ücretleri denetledi. Bayram süresince sanatçıların ortalama ücreti 21 bin 581 YTL olarak belirlenirken, menajerler toplam 170 bin 500 YTL ücret aldıklarını beyan ettiler. Bayramda sahneye çıkan sanatçıların beyan ettiği toplam ücret 582 bin 695 YTL, menajerlerle birlikte hasılat ise toplam 753 bin 195 YTL olarak gerçekleşti.



Yetkililer, geçen yıl Kurban Bayramında, sanatçı ve menajerlerin toplam hasılatının 852 bin 737 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, bu bayram sanatçıların aldığı sahne ücretinin yüzde 15 azaldığını, menajerlerin ücretlerinin yüzde 1 oranında arttığını kaydettiler.



Bayramda vergi denetimleri



Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı vergi denetim ekiplerince bayram süresince, 69 otel ve tatil köyü, 27 sanatçı olmak üzere toplam 377 iş yerinde yaygın, yoğun vergi denetimi yaptı. Bu denetimlerde, vergi düzenine uymadıkları gerekçesiyle bir sanatçıya 149 YTL, konaklama işletmelerine 3 bin 129 YTL, 39 bin 807 YTL'si de yaygın yoğun denetim olmak üzere toplam 43 bin 85 YTL idari para cezası verildi.



Otel, sanatçı ve yaygın yoğun denetimler sırasında 143 işyerinde 13 milyon 751 bin 727 YTL hasılat tespiti yapıldı.



Kurban bayramında Sungate Port Royal Otel'de Serdar Ortaç, Candan Erçetin, Rixos Premium Belek'te Enbe Orkestrası, Limak Atlantis'te Eda-Metin Özülkü, Concorde Deluxe Otel'de Erkan Güleryüz, Wow Kremlin Palace'de Sibel Can ile Ferhat Göçer, Miracle Resort Hotel Lara'da İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, Limak Limra Hotels& Resort Kemer'de İbrahim Tatlıses ve Ziynet Sali, Miracle Resort Hotel'de İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, Titanic de Luxe Beach&Resort Hotel'de Funda Arar ile Volkan Konak sahne almıştı.