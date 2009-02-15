Kriz saçsız bırakıyor

Ekonomik krizle birlikte yaşanan stres; düzensiz beslenme ve uykuya neden oluyor, saç dökülmelerini tetikliyor.



Son dönemde yaşanan global ekonomik kriz sağlığımızı da tehdit ediyor. İşsizliğin artması, şirketlerin bütçe kısıtlamasına gitmesi, artan fiyatlar, geçinme ve iş kaybı kaygısı, stres ve buna bağlı hastalıkların artmasına neden oluyor. Bu rahatsızlıkların başında saç dökülmesi geliyor. Özellikle erkeklerin kâbusu olan saç dökülmesi, sadece kozmetik sorunlara değil, çoğunlukla ruhsal ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen problemlere neden oluyor. Baç Bakım Ürünleri konusunda araştırmalarını sürdüren Reetrox yetkilileri, araştırmalara göre 30 yaşındaki erkeklerin yüzde 30'unda, 50 yaş dolaylarındakilerin ise yüzde 50'sinde saç dökülmesi sorunu bulunduğunu söylüyor. Başka bir araştırma ise erkeklerin yüzde 12'sinin 25 yaşında, yüzde 37'sinin 35 yaşından sonra ve yüzde 45'inin de daha ileriki yaşlarda kel olma riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.



Talihsiz ve üzücü bir olay



Saçları dökülen erkeklerin, özellikle de dökülmenin başlangıcında, sürekli bir mutsuzluk hali ve yaşlı gözükmek, yaşlanmaktan korkmak gibi sorunlar yaşadıkları belirtiyor. Bu yüzden ayna karşısında uzun zamanlar geçirmek, başka konularda fiziki görüntüsünü değiştirmeye çalışmak, sürekli şapka giymek yeni sosyal çevrelere ve yeni ilişkilere girmemek, gibi sıkıntıları olduklarından sosyal yaşamları hatta karşı cinsle ilişkileri ciddi biçimde olumsuz etkileniyor. Türkiye'de yapılan bir başka araştırma ise Türk erkeklerinin saç dökülmesi konusundaki hassasiyetlerinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Erkeklerin yüzde 73'ü, saç dökülmesini 'talihsiz ve üzücü bir olay' olarak nitelendiriyor. Gençler arasında bu oran yüzde 83'e çıkarken, araştırmaya katılanların yüzde 61'i saç dökülmesinin, 'erkeklerin çekiciliğini azalttığı', yüzde 68'i de 'yaşlı gösterdiği' görüşünde hemfikir.



Uzmanların tavsiyesi ise mümkün olduğunca stresten uzak, düzenli bir hayat yaşamak ve profesyonel bir saç bakım ürünü kullanmak.



Stresten uzak durun



Yeni Şafak'ta yayımlanan haberde, saç bakım uzmanları stresle birlikte, dengesiz beslenmeye bağlı olarak yeteri kadar vitamin ve protein alınmaması, düzensiz yaşam koşullarının, yaşanan ani üzüntü, bozulan uyku düzeninin vücudun saç dökülmesi gibi istenmeyen tepkiler vermesine yol açtığını belirtiyorlar. Bu nedenle stresli dönemlerde, saç dökülmesine karşı bakım oldukça önemli. Saç bakım uzmanları, dönemsel saç dökülmesi şikâyeti karşısında alınması gereken en önemli önlemlerin öncelikle beslenme ve uyku düzeninin dengelenmesi ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve proteinleri içeren beslenme programlarını tercih etmek olduğunu söylüyor. Ayrıca stresli ortamlardan uzak durmak, mümkün olduğunca kendinize zaman ayırmak, gerektiği takdirde uzmanlardan destek almak kişinin rahatlamasını sağlıyor. En önemli önlem ise mutlaka saç dökülmesini önleyen profesyonel bir ürüne başvurmak.

