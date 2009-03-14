Kriz, Playboy'un sahibini de vurdu

82 yaşındaki Hugh Hefner, Los Angeles'ta bulunan 1929 yılında inşa edilen 2 katlı ve 700 metrekarelik malikânesini satacağını açıkladı. Hefner'in 1998 yılında eski Playmate eşi Kimberley için satın aldığı malikânenin 28 milyon dolara satışa çıkarıldığı bildirildi. Hefner, malikânenin satış sebebi olarak üniversiteye gidecek olan 2 oğlunun artık bu şehirde yaşamayacak olmasını gösterdi.Kimberley-Hugh çifti 1999 yılında ayrılmış ancak Kimberley şimdilerde koleje giden 2 oğlunu büyütmek için malikânede kalmayı sürdürmüştü.Özel bir girişi bulunan saray gibi ihtişamlı malikânede 5 yatak odası ve 7 banyonun yanı sıra, 2 katlı giriş holü, şömineli büyük bir oturma odası, yine şömineli 1 kütüphane, 1 yemek odası, 1 Amerikan mutfak, 2 hizmetçi odası ile havuz, tenis kortuna sahip büyük bir bahçe bulunuyor.Sıkıntı yaşayan ünlü Playboy Enterprises şirketi yöneticileri, geçtiğimiz haftalarda şirketin satışı için yatırımcılarla görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Hürriyet'in haberine göre, Playboy Enterprises şirketinin hisseleri bir yıl öncesine göre 9 dolar kayıpla 1.5 dolar seviyesine düştü. Piyasa değeri 52 milyon dolar olan ve dördüncü çeyrekte 145 milyon 700 bin dolar zarar eden şirketin yöneticileri satışa hazır olduklarını bildirmişti. Playboy dergisinin kurucusu 82 yaşındaki Hugh Hefner'ın kızı Christie Hefner aralık ayında istifa etmişti.