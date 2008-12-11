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Sağlık

Kriz patronların psikolojisini bozdu

Ekonomik kriz, yöneticinin de vücut kimyasını bozdu. Yöneticiler, psikolog ve psikiyatristlere başvurdu.

11 Aralık 2008 02:00

Ekonomik kriz, yöneticinin de vücut kimyasını bozdu. İşten çıkartma ve yol haritası belirleme gibi ağır sorumlulukların altına giren yöneticiler, psikolog ve psikiyatristlere başvurdu. 

Kötü çalışma koşulları akıl sağlığını bozuyor

İlginç saptama İzmir’de faaliyet gösteren Nöron Psikiyatri Dal Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Pskiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Uslu’ya ait. Psikiyatri hastası sayısının krizden sonra inanılmaz derecede arttığını belirten Uslu, Akşam gazetesine yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Günümüzde insan sağlığını tehdit eden hastalıklar rol değiştirmiştir. Psikiyatri hastaları ülkemizde her zaman belirli bir seviyede altyapı oluşturmaktadır. Bu sayı kriz ile birlikte inanılmaz derecede artış gösterdi. Ekonomik kayıp ve kayıp tehdidi insanlarda ciddi psiko-fizyolojik tepkilere yol açar ve bunlar genelde depresyon olarak nitelendirilebilir” Uslu, belirtileri ise şu şekilde sıraladı:

Tükenmişlik sendromu görülen kişilerde rastlanabilen diğer rahatsızlık belirtileri ise ‘fizyolojik olarak uykusuzluk veya aşırı uyuma isteği, cinsel fonksiyon bozuklukları, yeme bozuklukları, kalp, damar, tansiyon şikâyetleri, sebebi açıklanamayan bedensel ağrılar, romatizmal yakınmalar, kaygı, saplantı, güvensizlik, çabuk öfkelenme, alınganlık, kendini değersiz hissetme, aşırı temkinli olma durumları’ olarak sıralanabilir.

Bu kadar önem taşıyan psikiyatri alanı ülkemizde maalesef ihmal ediliyor. Bakanlık dal merkezlerine günde 50 hasta sınırlaması getirdi. Doktor kadromuz yeterli olmasına rağmen fazladan bir hastaya bile bakamıyoruz, ancak bir hafta ya da 1 ay sonraya randevu veriyoruz.

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