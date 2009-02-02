Kriz, Paris Moda Haftası'na uğramadı - FOTOGALERİ

200 bin $'a elbise var





Tüm dünya ekonomik krizin etkileriyle savaşa dursun; bu yıl 22-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası'na kriz hiç etki etmedi. Valentino'dan Jean Paul Gaultier'ye, John Galliano'dan Karl Lagerfeld'e kadar moda dünyasının dev isimleri, bu yılki tasarımlarında gösteriş ve ihtişamı ön plana çıkararak ekonomik krize meydan okudular.Ünlü modacıların tasarladığı kıyafetlere yaklaşık yüz binlerce dolar fiyat biçilirken, defile ve tanıtımlarda da kesenin ağzı iyice açıldı. Paris Moda Haftası'nda özellikle Dior için tasarımlar hazırlayan ünlü modacı John Galliano damgasını vurdu. 200 bin dolara bile alıcı bulan kıyafetler tasarlayan ünlü modacının koleksiyonu için iki milyon sterlin harcandı. Galliano, "Krizin farkındayım ama yaratıcılığımı asla etkilemez" diye konuştu.Christian Lacroix, bu yılki koleksiyonunda altın renklerini ve parlak kumaşları öne çıkardı.John Galliano'nun pastel renkleri kullandığı gösterişli elbiseleri beğenildi.Fransız modacı Jean Paul Gaultier, tül gibi incecik kumaşlar ve çizgili desenlere yer verdi.Jean Paul Gaultier, bu yıl biraz cesaret isteyen tasarımlar hazırladı. Bu siyah kıyafet çok konuşuldu.Karl Lagerfeld koleksiyonunda siyah ve beyaz renklere ve çarpıcı saç aksesuvarlarına yer vermişti.Ünlü modacı Marc Jacobs'ın Louis Vuitton için tasarladığı çantalar çok beğenildi. Jacobs, çantalarında farklı renklere ve çarpıcı detaylara yer verdi. Bu iki çanta şimdiden sipariş aldı.