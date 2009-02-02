Tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz, Paris Moda Haftası'na uğramadı. Bu yıl moda haftasına gösterişli tasarımlar ve yüksek bütçeli defileler damgasını vurdu.
Kriz, Paris Moda Haftası'na uğramadı - FOTOGALERİ
Tüm dünya ekonomik krizin etkileriyle savaşa dursun; bu yıl 22-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası'na kriz hiç etki etmedi. Valentino'dan Jean Paul Gaultier'ye, John Galliano'dan Karl Lagerfeld'e kadar moda dünyasının dev isimleri, bu yılki tasarımlarında gösteriş ve ihtişamı ön plana çıkararak ekonomik krize meydan okudular. 200 bin $'a elbise var
Ünlü modacıların tasarladığı kıyafetlere yaklaşık yüz binlerce dolar fiyat biçilirken, defile ve tanıtımlarda da kesenin ağzı iyice açıldı. Paris Moda Haftası'nda özellikle Dior için tasarımlar hazırlayan ünlü modacı John Galliano damgasını vurdu. 200 bin dolara bile alıcı bulan kıyafetler tasarlayan ünlü modacının koleksiyonu için iki milyon sterlin harcandı. Galliano, "Krizin farkındayım ama yaratıcılığımı asla etkilemez" diye konuştu. Altın ihtişamı
Christian Lacroix, bu yılki koleksiyonunda altın renklerini ve parlak kumaşları öne çıkardı. Gökkuşağı gibi
John Galliano'nun pastel renkleri kullandığı gösterişli elbiseleri beğenildi. Tül gibi incecik elbiseler
Fransız modacı Jean Paul Gaultier, tül gibi incecik kumaşlar ve çizgili desenlere yer verdi. Biraz cesaret!
Jean Paul Gaultier, bu yıl biraz cesaret isteyen tasarımlar hazırladı. Bu siyah kıyafet çok konuşuldu. Siyah-beyaz uyumu
Karl Lagerfeld koleksiyonunda siyah ve beyaz renklere ve çarpıcı saç aksesuvarlarına yer vermişti. Jacobs kadınları delirtecek!
Ünlü modacı Marc Jacobs'ın Louis Vuitton için tasarladığı çantalar çok beğenildi. Jacobs, çantalarında farklı renklere ve çarpıcı detaylara yer verdi. Bu iki çanta şimdiden sipariş aldı.