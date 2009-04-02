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Kriz, Özcan Deniz'i de vurdu

Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz ile birlikte iki yıl önce kurduğu taşıma şirketi, ekonomik krize dayanamadı.

02 Nisan 2009 03:00

Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz ile birlikte iki yıl önce kurduğu taşıma şirketi, ekonomik krize dayanamadı.

Habertürk'ün haberine göre, Deniz, 52 otomobil,10 otobüs ve 20 minibüslük filoya sahip olan şirketini, firmalardan parasını alamayınca devretti.

Deniz, bir darbe de inşaat işinden yedi ve yine iki yıl önce Antalya’da yapımına başladığı 32 villanın yapımını durdurdu. Ünlü sanatçının kardeşi Ercan Deniz, “Kriz bizi fena vurdu. Temelleri attık, kriz bitince inşaata devam edeceğiz” dedi.

Yatırımlarının bir çoğunu kaybeden Özcan Deniz krizden en büyük darbeyi yiyen ünlü oldu. Deniz, kardeşi Ercan Deniz ile birlikte iki yıl önce Özgün Tour isimli taşıma şirketini kurmuştu. Şirket, okul servisleri, taşımacılık ve özel rent acar hizmeti veriyordu.

Toplam 82 aracı olan şirket, giderlerini karşılayamayınca Deniz kardeşler büyük bir zararla şirketi devretti. Krizin etkisi bununlada bitmedi. Ünlü sanatçı Antalya Lara'da yaptığı 32 villanın da inşaatını durdurmak zorunda kaldı.

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