Kriz otomotiv sektörünü de vurdu

Renault, Toyota, Tofaş'tan sonra İsveç otomobil firması Volvo'dan da üretimi kısma ve işçi çıkarma haberi geldi
İsveç medyasına bir açıklama yapan Volvo basın danışmanı Maria Bohlin, dünyada para piyasalarında yaşanan ekonomik krizden araba piyasasının çok kötü etkilendiğini kaydederek, bu nedenle Volvo'nun da yeni tasarruf önlemleri almak zorunda kaldığını açıkladı.
Açıklamaya göre, dünyada 2006 ve 2007 yıllarında Volvo marka arabaların satışında düşüş gözlendi.
2008 yılı ilk altı aylık bilançosu 1,6 milyar İsveç kronu (165 milyon avro) olan Volvo, önümüzdeki günlerde fabrikalarından 1000 işçinin daha işine son verecek.
Volvo geçtiğimiz yaz aylarında da, Göteborg yakınlarındaki Torslan'daki gece vardiyasını kaldırmış, fabrikalardan da 1200 işçiyi işten çıkarmıştı
Renault, Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin işçi çıkaracak
Dünyanın önde gelen motorlu araç üreticilerinden Renault da, 900'ü Fransa'da olmak üzere Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin işçiyi çıkartmayı planlıyor.
Grup, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa'daki fabrikalardan 4 bin çalışanının gönüllü olarak erken emekli olması için teşvikte bulunacağını bildirmişti.
Renault'un, Fransa'da 63 bin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarında yaklaşık 130 bin civarında işçi çalışıyor.
Kriz, Japon otomotiv devlerini de vurdu
Amerika otomobil devlerinin krizden etkilenmesi sonucu, otomotivde bir kötü haber de Japon otomobil devlerinden geldi...Toyota, Honda ve Nissan, otomotiv talebinin düşmesi üzerine global üretimlerinde kesintiye gitti.
Toyota, Ağustos ayında global üretimi yüzde 17 oranında azaltırken, Honda'nın üretimi yüzde 4.8, Nissan'ın üretimi de yüzde 5.5 oranında düştü.Toyota, global üretimi 12 yıldan bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir oranda düşürdü. Model bazında en büyük düşüş ise SUV modeli Pilot ile minivan modeli Odyssey'de gerçekleşti.
Japon devlerinin üretimi düşürmesi hisse senetleri üzerinde de etkili oldu. Tokyo Borsası'nda Toyota hisseleri yüzde 2.5, Honda hisseleri yüzde 4.4, Nissan hisseleri de yüzde 4.9 değer yitirdi.
Öte yandan araştırma şirketi J.D. Power & Associates'in tahminlerine göre ABD'de yeni otomobil satışları 14.2 milyon ile son 15 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir. Araç talebindeki gerilemeyi değerlendiren analistler, finansal piyasalardaki kriz, yüksek petrol fiyatları ve sıkılaşan kredi koşullarının pazarı olumsuz etkilediğini düşünüyor.
Tofaş'tan sonra Toyota da üretimi durdurdu
Geçtiğimiz günlerde TOFAŞ'ın resmi tatilden üç gün önce ve üç gün sonra Bursa'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamasının ardından Toyota da, Adapazarı'ndaki fabrikasında üretimi 12 gün durdurduğunu açıkladı.
Fabrikada üretimin bayram tatilinin ardından başlayacağı öğrenildi. Auris ve Corrolla Verso modellerinin üretildiği Toyota Türkiye'de, bu yılın ilk yarısında 83 bin 956 adetlik üretim gerçekleştirildi. Üretilen araçların 80 bin 72 adedi ihraç edildi.