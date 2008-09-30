Kriz otomotiv sektörünü de vurdu

Renault, Toyota, Tofaş'tan sonra İsveç otomobil firması Volvo'dan da üretimi kısma ve işçi çıkarma haberi geldi



İsveç medyasına bir açıklama yapan Volvo basın danışmanı Maria Bohlin, dünyada para piyasalarında yaşanan ekonomik krizden araba piyasasının çok kötü etkilendiğini kaydederek, bu nedenle Volvo'nun da yeni tasarruf önlemleri almak zorunda kaldığını açıkladı.



Açıklamaya göre, dünyada 2006 ve 2007 yıllarında Volvo marka arabaların satışında düşüş gözlendi.



2008 yılı ilk altı aylık bilançosu 1,6 milyar İsveç kronu (165 milyon avro) olan Volvo, önümüzdeki günlerde fabrikalarından 1000 işçinin daha işine son verecek.



Volvo geçtiğimiz yaz aylarında da, Göteborg yakınlarındaki Torslan'daki gece vardiyasını kaldırmış, fabrikalardan da 1200 işçiyi işten çıkarmıştı

Renault, Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin işçi çıkaracak

Dünyanın önde gelen motorlu araç üreticilerinden Renault da, 900'ü Fransa'da olmak üzere Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin işçiyi çıkartmayı planlıyor.

Grup, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa'daki fabrikalardan 4 bin çalışanının gönüllü olarak erken emekli olması için teşvikte bulunacağını bildirmişti.

Renault'un, Fransa'da 63 bin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarında yaklaşık 130 bin civarında işçi çalışıyor.

Kriz, Japon otomotiv devlerini de vurdu

Amerika otomobil devlerinin krizden etkilenmesi sonucu, otomotivde bir kötü haber de Japon otomobil devlerinden geldi...Toyota, Honda ve Nissan, otomotiv talebinin düşmesi üzerine global üretimlerinde kesintiye gitti.

Toyota, Ağustos ayında global üretimi yüzde 17 oranında azaltırken, Honda'nın üretimi yüzde 4.8, Nissan'ın üretimi de yüzde 5.5 oranında düştü.Toyota, global üretimi 12 yıldan bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir oranda düşürdü. Model bazında en büyük düşüş ise SUV modeli Pilot ile minivan modeli Odyssey'de gerçekleşti.

Japon devlerinin üretimi düşürmesi hisse senetleri üzerinde de etkili oldu. Tokyo Borsası'nda Toyota hisseleri yüzde 2.5, Honda hisseleri yüzde 4.4, Nissan hisseleri de yüzde 4.9 değer yitirdi.