Kriz, öğretmenlerin psikolojisini bozdu

Ekonomik kriz öğretmenleri de vurdu. Türk Eğitim-Sen'in anketine göre her 100 öğretmenden 43’ü işinde dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşıyor. Yüzde 8.8’i depresyonda, yüzde 2.6’sı ise borçları nedeniyle intiharı düşünüyor.



Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan anket ekonomik krizin öğretmenleri “teğet” geçmediğini ortaya koydu. Ankete göre her 100 öğretmenden 43’ü işinde dikkat ve konsantrasyonda sorun yaşıyor. Öğretmenlerin yüzde 8.8’i depresyonda, yüzde 2.6’sı ise borçları dolayısıyla intiharı düşünüyor.



Türk Eğitim-Sen’in ekonomik krizin etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla yaptığı anket, krizin öğretmenleri ne ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Bin 13 eğitim çalışanı üzerinde yapılan ankete katılanların yüzde 89’u evli, yüzde 11’i bekar, yüzde 51.3’ünün ise eşi çalışmıyor.



‘Günden güne eriyoruz’



Ankete göre öğretmenlerin yüzde 92’si ekonomik krizden etkilenirken ankete katılanların yüzde 27.5’i maaşının günden güne eridiğini, yine yüzde 27.5’i eş/dosttan borç para aldığını söyledi. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 20.2’si sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilirken, yüzde 13.4’ü yeme, içme ısınma gibi temel ihtiyaçlardan da kesintiye gidiyor. Öğretmenlerin yüzde 11.3’ü ise hiçbir birikim yapamıyor. Öğretmenlerin yüzde 41.6’sı ekonomik kriz nedeniyle sinema, tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetlerde bulunmazken yüzde 33.5’i tatil planları yapmıyor, yüzde 19.7’si ailesini restoranda yemeğe bile götüremiyor.



Öğretmenler depresyonda…



Ankette, öğretmenleri ekonomik krizden psikolojik olarak nasıl etkilendiği sorusuna da yanıt arandı. Öğretmenlerin yüzde 43’ü işinde dikkat ve konsantrasyonda sorun yaşarken, yüzde 31.2’si korku, öfke, stres, endişe gibi duygularında ciddi artış olduğunu açıkladı. öğretmenlerin yüzde 14.4’ü ise kendine olan güvenini yitirdiğini açıklarken yüzde 8.8’i depresyonda olduğunu söyledi. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 2.6’sı ise borçlarından dolayı yaşamına son vermeyi düşünüyor.



Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 11’i ekonomik kriz nedeniyle eşiyle arasındaki iletişim bozulduğunu, yüzde 16.4’ü de aile bireylerine saldırgan ve öfkeli bir tutumla yaklaştığını söylüyor. Yüzde 43.7’si ebeveyn olarak görevlerini yeteri kadar yapamadığını düşünürken yüzde 28.9’u ailesi ile yeteri kadar ilgilenemediğini kaydediyor.



Doğalgaz zammı öğretmenlerin belini büktü



Ankete göre öğretmenlerin yüzde 92.8’i hükümeti krize karşı hazırlık ve mücadelede başarılı bulmazken, yüzde 7.2’si başarılı buluyor. Ankete göre, öğretmenleri en çok etkileyen elektrik zammı oldu. Öğretmenlerin 39.4’ü en fazla elektrik zammından etkilendiğini açıklarken, yüzde 30.7’si gıda ve giyim, yüzde 26.9’u doğalgaz, yüzde 2.3’ü de ulaşım, yüzde 0.7’si ise su zammından çok etkilendiğini söyledi.

Ankete göre öğretmenlerin yüzde 3.5’i ekonomik krizin bir yıldan az, yüzde 23.8’i 1-2 yıl, yüzde 21.2’si 2-3 yıl, 15.5’i 3-5 yıl, yüzde 36’sı da 5 yıldan daha fazla süreceğini düşünüyor.



Krize karşı acil önlem paketi



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, anket sonuçlarının ekonomik krizin eğitim çalışanlarını nasıl vurduğunu gözler önüne serdiğini ifade ederek krizin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak “Acil Önlem Paketi” hazırladıklarını açıkladı. Koncuk, bankaların eğitim çalışanlarının borçlarının vadesini uzatması, gecikme faizi uygulamasını kaldırılması ve faiz oranlarını düşürmesini istedi. Eğitim çalışanlarının ücretlerinin yeniden revize edilmesi gerektiğini kaydeden Koncuk, “Bu noktada çalışanların maaşlarına aylık 200 TL iyileştirme yapılmalıdır. Ekonomik krizdeki kayıplar tespit edilerek, telafisi sağlanmalıdır. Çalışanların gereksinimlerini karşılayabilmesi, ailesinin geçimini sağlayabilmesi, kendini geliştirebilmesi ve iç piyasanın canlı tutulabilmesi için ücretlerde revizyon şarttır” dedi.



‘Eğitim bütçesi artırılmalı’



Önlem Paketi’nde yer alan açıklamalara göre İMF politikalarıyla başarıya ulaşılamadığının açık olduğunu söyleyen Koncuk, bunun en açkı örneğinin 2001 krizi olduğunu ifade etti. Eğitim bütçesi’nin de 27 milyar 883 milyon TL olduğuna değinen Koncuk, Bunun 18 milyar 488 milyon TL’sinin personel maaşı, 2 milyar 131 milyon TL’sinin ise sosyal güvenlik primlerine gittiğine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yalnızca yüzde 10`u olan 2 milyar 780 milyon TL’sinin yatırımlara ayrıldığını kaydeden Koncuk, “2009 yılında MEB bütçesinin milli gelire oranı sadece yüzde 2.5’tir. Dolayısıyla eğitim bütçesi gözden geçirilmeli ve eğitime ayrılan kaynak artırılmalıdır” dedi. Okulların devletten yeteri kadar ödenek alamadığının da altını çizen Koncuk şunları söyledi:



“Dolayısıyla okullar elektrik, su, telefon, yakıt paralarını ya velilerden tahsil etmekte ya da okul idarecileri kendi ceplerinden karşılamaktadır. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce borcunu ödeyemeyen bazı okullar elektriksiz kalmıştır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların elektrik ve su borçlarını ödemelidir. Elektrik ve doğalgaz okullara yüzde 70 indirimli satılmalıdır. Ayrıca velilerin maddi imkânsızlıklarla mücadele ettiği göz önüne alınarak, okullara daha fazla kaynak sağlanarak, velilerden para istenmesinin önüne geçilmelidir.”

