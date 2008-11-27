Kriz Müslüm Baba'yı da paramparça etti!

Eskişehir'de konser veren Müslüm Gürses, küresel krizin Türkiye'de müzik dünyasını da olumsuz yönden etkilediğini söyledi.



Müslüm Gürses, Eskişehir'deki ‘222 Park Live' adlı disco barda konser verdi. Konserin sonunda ‘Piiz' adlı rock grubu ile birlikte şarkı söyleyen Gürses, hayranlarını coşturdu. Aralarında çok sayıda genç kızların da bulunduğu hayranları Müslüm Gürses'in ‘Paramparça' ve ‘Olmadı Yar' şarkılarına eşlik etti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müslüm Gürses, müzik dünyasının da diğer sektörler gibi küresel krizden etkilendiğini söyledi. Korsan müzik yapanlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Gürses şöyle devam etti:



“Bu konuda uzman değilim ama bir gerçek varsa küresel kriz diğer sektörler gibi bizi, müzik sektörünü de etkiledi. İnşallah bu olumsuzluğa bir çare aranınır ve bulunur. Dileğimiz budur; kimse acı çekmesin. Memleketimiz cennet. Taş ek, taş yeşerir. Dört dörtlük bir ülke. İnşallah insanlar bu olumsuzluktan fazlasıyla etkilenmez. Biz de krizden etkilendik. Zaten bizim üzerimizde karabasan gibi bu korsan felaketi bizi yıprattı, felaket diyebileceğimiz şekilde gark etti diyebiliriz. Bir takım önlemler alınıyor ama yine de korsanlarla tabii ki istenilen düzeyde müsbet manada netice alınmış değil. İnşallah daha caydırıcı kararlar yasalar çıkar, rahatlarız. Gidiş hiç de iyi değil. Vatanımız cennet. Her şey adaletli bir şekilde yürüse, herkes kontrol altında yürüse daha iyi olacak. Adam emek harcamadan, cebine 1 ton kazanç sağlayıp ‘Indra Gandi yapıyor.' Kriz inşallah korsanları da etkiler ama adamlar hiç bir şey dinlemiyor, onlarda sadece cüzdan var. Dileğimiz müzik ölmesin yaşasın. Herşeyde bir adalet duygusu görülsün.”



Yılbaşından sonra yurt dışında konserler vereceğini anlatan Müslüm Gürses, televizyon dizi filmleri konusunda bir çalışması olmadığını bildirdi. Gürses, “Güzel projeler olursa tabii ki varım” dedi. Gürses, Eskişehir'in son yıllarda güzelleşip Avrupa kenti görünümüne büründüğünü belirterek bu konudaki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i kutladığını söyledi.(

